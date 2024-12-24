Незвичайна перевірка: похоронне бюро в Китаї просить працівників пробути 10 хвилин у морзі

Керівнику моргу в китайському місті Рушан пропонують зарплату до 300 доларів на місяць. Влаштуватися на роботу нелегко: на кандидата чекає низка специфічних тестів.

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Похоронне бюро в Китаї шукає керівника моргу із зарплатою до 300 доларів на місяць. Щоб потрапити на співбесіду, кандидат зобов'язаний провести 10 хвилин у морзі, пише газета South China Morning Post.

В оголошенні про вакансію від бюро кадрових ресурсів і соціального забезпечення міста Рушан зазначається, що це позмінна робота із зайнятістю 24 години на добу для чоловіка віком до 45 років, з освітою не нижче неповної середньої.

Процес найму досить складний. Спочатку потрібно виконати тестове завдання в морзі, пройти співбесіди та перевірки біографічних даних, медичні огляди. У разі успіху на кандидата чекає шестимісячний випробувальний термін. Далі з ним укладають трирічний контракт і зобов'язують його сплатити збір у розмірі 10 доларів.

Деякі люди прямо говорили, що зарплата в 300 доларів занадто низька для цієї вакансії та вимог роботодавця.

"У багатьох людей є табу або страх залишатися в таких місцях занадто довго. Нам потрібна людина, яка може залишатися в морзі понад 10 хвилин", — пояснив співробітник похоронного центру Rushan Funeral Services.

Ринок ритуальних послуг Китаю, за даними консалтингового агентства Zhiyan Consulting, збільшився приблизно вдвічі з 2015-го до 2022 року: з 22 до 40 млрд доларів. У 2023 році в Китаї налічувалося 4605 похоронних компаній, з яких найбільшу частку надавали послуги з обслуговування кладовищ.

Нагадаємо, в індійському місті 45-річного чоловіка вважали мертвим, але він подав ознаки життя перед кремацією. Інцидент стався через лікарську помилку.

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