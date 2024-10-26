Некрологи від друзів і поминки з пиріжками: в Україні можна замовити нову послугу від стресу

Українцям пропонують інсценувати свій похорон. Автори оголошення стверджують, що ця послуга призначена для тих, чиє життя перетворилося на рутину і кому не вистачає гострих відчуттів. Вартість "терапії" 5 тисяч доларів, а перших клієнтів пообіцяли прокатати містом у труні на коліщатках.

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В українців з'явилася можливість замовити послугу гроботерапії, щоб відчути себе "щасливим небіжчиком". Таке оголошення з'явилося на сайті OLX.

Автор пропозиції зазначив, що така послуга підійде тим людям, які вважають, що їх уже нічим не здивувати, а життя позбавлене сенсу і кожен день перетворився на сіру рутину.

"Виклик прийнято!!! Гроботерапія! Ексклюзив! Інсценуємо ваш похорон. У нас є все, щоб ви відчули себе щасливим небіжчиком!" — йдеться в повідомленні.

Серед послуг, які можуть отримати українці:

лежання в труні та забивання цвяхів;

родичі та друзі виголосять некрологи;

опускання труни в землю і присипання жменьками землі;

закопування;

поминки з пиріжками;

плакальниці та батюшка за бажанням;

супровід церемонії професійними психотерапевтами;

відео похорону в подарунок.

В Україні з'явилася нова послуга для тих, кому стало нудно жити Фото: Скриншот

Окремо в оголошенні зазначено, що можна зробити будь-яку конфігурацію похорону за вибором і смаком людини, однак організатори не несуть відповідальності за можливу смерть клієнта під час фейкового похорону. Ціна такого "задоволення" від 5 тисяч доларів.

"Цей досвід ви ніколи не забудете і буде чим здивувати ваше оточення! Станьте першими клієнтами та отримайте катання містом у труні на коліщатках у подарунок!" — підсумували автори оголошення.

Нагадаємо, 23 жовтня повідомлялося, що родичі на похороні побачили в труні незнайомця в одязі їхнього дідуся. Сім'я подала позов до суду, вимагаючи компенсації за пережитий стрес і наругу над тілом покійного Еддісона Дженкінса.