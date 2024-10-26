Некрологи от друзей и поминки с пирожками: в Украине можно заказать новую услугу от стресса

Украинцам предлагают инсценировать свои похороны. Авторы объявления утверждают, что эта услуга предназначена для тех, чья жизнь превратилась в рутину и кому не хватает острых ощущений. Стоимость "терапии" 5 тысяч долларов, а первых клиентов пообещали прокатить по городу в гробу на колесиках.

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У украинцев появилась возможность заказать услугу гроботерапии, чтобы почувствовать себя "счастливым покойником". Такое объявление появилось на сайте OLX.

Автор предложения отметил, что такая услуга подойдет тем людям, которые считают, что их уже ничем не удивить, а жизнь лишена смысла и каждый день превратился в серую рутину.

"Вызов принят!!! Гроботерапия! Эксклюзив! Инсценируем ваши похороны. У нас есть все, чтобы вы почувствовали себя счастливым покойником!" — говорится в сообщении.

Среди услуг, которые могут получить украинцы:

лежание в гробу и забивание гвоздей;

родственники и друзья произнесут некрологи;

опускание гроба в землю и присыпание горстками земли;

закапывание;

поминки с пирожками;

плакальщицы и батюшка по желанию;

сопровождение церемонии профессиональными психотерапевтами;

видео похорон в подарок.

В Украине появилась новая услуга для тех, кому стало скучно жить Фото: Скриншот

Отдельно в объявлении указано, что можно сделать любую конфигурацию похорон по выбору и вкусу человека, однако организаторы не несут ответственности за возможную смерть клиента во время фейковых похорон. Цена такого "удовольствия" от 5 тысяч долларов.

"Этот опыт вы никогда не забудете и будет чем удивить ваше окружение! Станьте первыми клиентами и получите катание по городу в гробу на колесиках в подарок!" — подытожили авторы объявления.

Напомним, 23 октября сообщалось, что родственники на похоронах увидели в гробу незнакомца в одежде их дедушки. Семья подала иск в суд, требуя компенсации за пережитый стресс и надругательство над телом покойного Эддисона Дженкинса.