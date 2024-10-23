Родственники на похоронах увидели в гробу незнакомца в одежде их дедушки (фото)

Семья подала иск в суд, требуя компенсации за пережитый стресс и надругательство над телом покойного Эддисона Дженкинса.

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Семья из США подала иск в суд на похоронное бюро, которое якобы перепутало 81-летнего Эддисона Дженкинса, который ушел из жизни в феврале 2023 года, с телом другого мужчины. Когда вдова и дети покойного подошли к гробу, чтобы попрощаться с ним, то с ужасом осознали, что это не их родственник. Об этом пишет издание People.

Родственники Эддисона сразу сообщили в похоронное бюро Boyd Funeral Home из Нью-Джерси (США) о путанице, но сотрудники компании заверили, что тело на самом деле принадлежит их дедушке и проигнорировали жалобу.

Семья подала иск в суд, требуя компенсации за пережитый стресс и надругательство над телом умершего человека. В материалах дела утверждается, что 17 февраля (за день до запланированной панихиды) родственники посетили похоронное бюро для прощания, но были "расстроены, растеряны и опустошены", увидев в гробу тело чужого мужчины, одетого в вещи покойного Дженкинса.

Эддисон Дженкинс ушел из жизни в феврале 2023 года Фото: Boyd Funeral Home

Через день, когда должна была состояться официальная церемония прощания с дедушкой, члены семьи попросила директора похоронного бюро еще раз открыть гроб — и на этот раз там был их дедушка.

"То, что произошло с семьей Дженкинсов, вызывает тревогу и осуждение. Выставлять их на посмешище после путаницы с телом покойного мистера Эддисона — это жестоко и недостойно", — утверждает адвокат Майкл Шоу, представляющий интересы семьи в суде.

Сообщается, что журналисты издания пристально следят, чем закончится эта досадная история.

Напомним, ранее Фокус писал, что ирландского гангстера Стивена О'Рейли, известного в узких кругах под псевдонимом "настоящий Пабло", похоронили в гробу золотистого цвета с цветочными композициями и "белым порошком".

Кроме того, мы рассказывали, как во время онлайн-трансляции похоронной церемонии в одной из церквей северного Лондона (Великобритания) мать не выключила камеру и пошла в душ. Женщина не смогла лично присутствовать на поминальной службе по покойному отцу троих детей, который умер от рака, и решила присоединиться к ней через Zoom. Однако случайно включила камеру в то время, когда еще принимала душ и была абсолютно голой.