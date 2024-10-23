Родичі на похороні побачили у труні незнайомця в одязі їхнього дідуся (фото)

Сім'я подала позов до суду, вимагаючи компенсації за пережитий стрес та наругу над тілом покійного Еддісона Дженкінса.

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Родина із США подала позов до суду на похоронне бюро, яке начебто переплутало 81-річного Еддісона Дженкінса, який пішов з життя у лютому 2023 року, з тілом іншим чоловіком. Коли вдова та діти покійного підійшли до труни, аби віддати останню шану, то з жахом усвідомили, що це не їхній родич. Про це пише видання People.

Родичі Еддісона відразу повідомили похоронне бюро Boyd Funeral Home з Нью-Джерсі (США) про плутанину, але співробітники компанії запевнили, що тіло насправді належить їхньому дідусеві й проігнорували скаргу.

Сім'я подала позов до суду, вимагаючи компенсації за пережитий стрес та наругу над тілом померлої людини. У матеріалах справи стверджується, що 17 лютого (за день до запланованої панахиди) родичі відвідали похоронне бюро для прощання, але були "засмучені, розгублені та спустошені", побачивши у труні тіло чужого чоловіка, одягненого в речі покійного Дженкінса.

Еддісон Дженкінс пішов з життя у лютому 2023 року Фото: Boyd Funeral Home

Через день, коли мала відбутися офіційна церемонія прощання з дідусем, члени сім'ї попросила директора похоронного бюро ще раз відкрити труну — і цього разу там був їхній дідусь.

"Те, що сталося з родиною Дженкінсів, викликає тривогу та осуд. Виставляти їх на посміховисько після плутанини з тілом покійного містера Еддісона — це жорстоко й негідно", — стверджує адвокат Майкл Шоу, який представляє інтереси сім'ї у суді.

Повідомляється, що журналісти видання пильно стежать, чим закінчиться ця прикра історія.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що ірландського гангстера Стівена О'Рейлі, відомого у вузьких колах під псевдо "справжній Пабло", поховали у труні золотистого кольору з квітковими композиціями та "білим порошком".

Крім того, ми розповідали, як під час онлайн-трансляції похоронної церемонії в одній з церков північного Лондона (Велика Британія) матір не виключила камеру й пішла в душ. Жінка не змогла особисто бути присутньою на поминальній службі за покійним батьком трьох дітей, який помер від раку, й вирішила приєднатися до неї через Zoom. Однак випадково ввімкнула камеру в той час, коли ще приймала душ і була абсолютно голою.