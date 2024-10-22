Необходимый барьер. Почему так важно хоронить людей в гробах, а не просто в земле

Исследователи считают, что дело не только в ритуалах и традициях, есть также несколько других веских причин, почему мертвых следует хоронить в гробах.

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История людей на Земле насчитывает сотни тысяч лет, и многие из них мы практикум захоронение усопших. Это, увы, не является идеальным решением: например, около 404 685 гектаров земли в настоящее время отведено под захоронение людей, а производство гробов требует уничтожения около 1,6 миллиарда леса ежегодно, и это только в США, пишет IFLScience.

Что же произойдет, если человечество откажется от использования атрибутики и хоронить усопших просто в земле, без использования гробов? Исследователи считают, что это не лучшая затея. Службы экстренной помощи, как правило, используют черные мешки для трупов, однако во время самого захоронения гроб может показаться лучшей альтернативой. Во-первых, он лучше воспринимается родственниками погибшего человека, во-вторых, ручки и прочная форма гарантирую нормальную транспортировку. Более того, некоторые ученые считают, что порой гроб даже может спасти чью-то жизнь.

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Распространение болезней

Как известно, после смерти наши тела становятся ульем активности, поскольку бактерии, некогда контролируемые нашей иммунной системой, размножаются. Но они не единственные. По данным Всемирной организации здравоохранения, также существует множество болезней, которые передаются через трупы, в том числе туберкулез, холера и геморрагические заболевания. Причем риск значительно выше, когда речь идет о людях, регулярно взаимодействующих с мертвыми.

Для трупов, которые считаются особенно высокорисковыми, гроб стараются запечатать, чтобы снизить риск заражения. В то же время гробы, облицованные свинцом, считались традиционными среди королевских семей тех пор, как Вильгельм Завоеватель вырвался из своего саркофага в результате взрыва кишечника. Более того, в некоторых странах они все еще являются юридическим требованием для захоронений на поверхности.

Замедление разложения

Мертвое тело в дикой природе разлагается значительно быстрее, поскольку в почве полно других организмов: от микробов до мясных мух и падальщиков, способных разбросать останки на огромное расстояние.

Экосистема разложения — это удивительно сложный каскад трофических взаимодействий, который означает, что мы не остаемся с целой кучей мертвых тел в дикой природе, но у нее могут быть свои недостатки. Если бы тела были похоронены на кладбище без гроба и только с небольшим количеством земли сверху, скорее всего, они не оставались бы под землей долго.

Дело в том, что мухи способны проникать на глубину около 2 метров, чтобы забираться в гробы и откладывать яйца. В то же время лисы, койоты, опоссумы, барсуки, еноты, вороны и другие способны разрывать могилы, чтобы добраться до останков.

Защита от нежелательных посетителей

Похоронные обряды пропитаны культурой, и места захоронения древних людей предоставили захватывающие идеи о том, что было дорого им при жизни. В результате захоронения часто становятся объектами наживы для расхитителей могил.

Это явление стало настолько массовым, что власти некоторых штатов поддержали разработку "гробовой торпеды", которая защищает тело покойного от нападок со стороны разрушителей могил.

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