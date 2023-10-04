Умирать не страшно. Ученые рассказали, что чувствует человек за секунду до смерти

Новое революционное исследование объясняет околосмертные переживания, с которыми сталкиваются люди перед тем, как покинуть этот мир.

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Тысячи лет исследователи пытаются понять, что проживает человек в последние секунды жизни. Некоторые истории свидетельствуют о том, что жизнь проносится перед глазами, другие говорят, что видели близких или слышали их голоса, а третьи — видят длинный коридор и свет в конце него, пишет nzherald.co.nz.

Например, австралийская школьная учительница, попавшая в аварию на автостраде в Сиднее, подумала, что уже мертва, когда попыталась вызвать службу спасения, но так и не смогла. Ей казалось, что она перебежала оживленную дорогу, но в действительности женщина лишь рухнула у своей машины. Ей удалось выжить, а затем она рассказала о том, что чувствовала в те минуты: не было боли и страха, вместо этого она чувствовала покой и приняла свою судьбу.

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И это не единственный случай. Существует тысячи различных свидетельств о различных околосмертных опытах, которые люди переживали в разных уголках мира. В новом революционном исследовании ученые наконец-то смогли найти объяснение этому странному эффекту.

Новое исследование было проведено группой американских ученых и врачей из Нью-Йоркского университета. Команда считает, что их работа стала первой такого рода, углубившись в утверждения об околосмертных переживаниях.

В ходе исследования ученые наблюдали за 500 пациентами, однако лишь 53 из них были успешно реанимированы. Из них 6 утверждали, что пережили клиническую смерть, а 11 сообщали о чувстве осознанности после остановки сердца. Исследование продлилось несколько лет и ученые смогли обнаружить доказательства того, что мозговые волны людей с остановкой сердца совпадают с воспоминаниями, осознанными видениями и внетелесными переживаниями.

Отметим, что все участники исследования перенесли сердечные приступы и в какой-то момент были чрезвычайно близки к смерти или технически были мертвы. Любопытно, что все они продемонстрировали ощутимые признаки чрезвычайно ясного сознания. По словам ведущего автора исследования, врача интенсивной терапии и профессора медицинского факультета здравоохранения Сэма Парния, они с коллегами обнаружили, что мозг человека может проявлять признаки "электрического восстановления" даже после продолжающейся сердечно-легочной реанимации.

Выжившие участники исследования также поделились своими околосмертными переживаниями. Один пациент рассказал о том, что слышал голос бабушки предупреждающий, что ему "еще не время". Другой пациент описывал бестелесный опыт, когда ему казалось, что он парит над своим телом на больничной койке.

Парния с коллегами пришли к выводу, что этот крохотный период между жизнью и смертью представляет собой время, когда люди испытывают "новые измерения реальности", в которых мысли становятся резкими и ясными, а уровень сознания повышается.

К слову, большинство участников исследования также утверждали, что за секунды "до смерти" они ощущали покой и умиротворение, а также ощущали нечто не физическое, излучающее "тепло и любовь". К слову, большинство реципиентов также заявили, что пережитый ими опыт существенно изменил их жизнь.

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