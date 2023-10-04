Шепот за спиной. Почему мы ощущаем чье-то присутствие в совершенно пустой комнате

Ученые провели масштабное исследование, чтобы ответить на вопрос о том, что за таинственные "тени скрываются по углам".

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Вероятно, каждый из нас сталкивался с ощущением будто он не один в совершенно пустой комнате — едва ли вы слышите шаги или шепот, но "кожей ощущаете" присутствие еще кого-то. Некоторые с готовностью делятся подобными историями с близкими, другие считают опыт слишком странным, а потому предпочитают держать его при себе, пишет Science Alert.

Но теперь исследования показывают, что этот эфирный опыт в действительности можно понять с помощью науки. Исследователи использовали научные модели разума, тела и отношений между ними, чтобы объяснить, что происходит на самом деле.

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Одно из крупнейших исследований на эту тему было проведено еще в 1894 году Обществом психических исследований (SPR) — тогда они опубликовали так называемую "Перепись галлюцинаций". Работа представляла собой опрос более 17 000 человек в Великобритании, США и Европе. При этом опрос был направлен на то, чтобы понять, насколько часто людей "посещают, казалось бы, невозможные явления, предвещающие смерть". Результаты исследования показали, что подобные случаи происходили слишком часто, чтобы быть случайными — один из каждых 43.

Отметим, что еще в 1886 году SPR опубликовало "Фантазмы живых" — в этот сборник вошел 701 случай телепатии, предчувствий и других необычных явлений. Отметим, что в те времена фантазмы были раскритикованы за ненаучность, а вот данные переписи были встречены с меньшим скептицизмом. Однако подобный опыт люди переживают по всему миру, а потому современная наука предлагает свои идеи для его понимания.

По словам доцента кафедры психологии Даремского университета Бена Алдерсон-Дэй, многие из сообщений, собранных тогда SPR, напоминают гипнагогию: галлюцинаторные переживания, происходящие на границе сна. В результате ученые предположили, что несколько религиозных переживаний, записанных в 19-м веке, основаны на гипнагогии.

Ученые полагают, что описанные случаи могут быть связаны с сонным параличом, с которым хотя бы раз в жизни сталкивались около 7% взрослых. Уже известно, что при сонном параличе наши мышцы остаются "замороженными", в момент когда разум активен и бодрствует. Более ранние исследования уже показали, что более 50% людей с сонным параличом сообщали о "присутствии кого-то еще в комнате".

Любопытно, что большинство викторианских присутствий, задокументированных SPR, были безобидными или утешающими, однако в современном мире присутствия, вызванные сонным параличом, имеют тенденцию источать недоброжелательность.

Некоторые исследователи сосредоточились на том, чтобы понять, почему сонный паралич может вызвать ощущение присутствия кого-то еще в пустой комнате — ученые изучили особенности пробуждения в столь необычной ситуации. Результаты исследований показывают, что большинство людей находят сонный паралич страшным, даже без галлюцинаций.

Другие исследователи также использовали иной подход, рассмотрев общие черты между посещениями при сонном параличе и другими типами ощущения присутствия. Последние четверть века исследований показали, что присутствия являются не только неотъемлемой частью гипнагогического ландшафта, но также наблюдаются при болезни Паркинсона, психозе, околосмертных переживаниях и тяжелой утрате. Все это свидетельствует о том, что посещения едва ли связаны со сном.

По словам Алдерсон-Дэй, неврологические исследования и эксперименты по стимуляции мозга уже показали, что присутствие может быть спровоцировано телесными сигналами. Например, в 2006 году неврологу Шахару Арзи с коллегами удалось создать "теневую форму", ощущаемую женщиной, мозг которой подвергался электрической стимуляции в височно-теменном соединении (ВПС). Казалось, что фигура отражает положение тела женщины.

В 214 году была проведена серия экспериментов, показавшая, что нарушения сенсорных ожиданий людей, вероятно, вызывает у некоторых здоровых людей ощущение присутствия. Метод заключался в том, чтобы заставить вас почувствовать, будто вы прикасаетесь к собственной спине, синхронизируя ваши движения с роботом, стоящим прямо перед вами.

В 2022 году сам Алдерсон-Дэй попытался проследить сходство присутствия на основе клинических отчетов, духовной практики и видов спорта, требующих выносливости. Во всех этих ситуациях многие аспекты ощущения присутствия были очень похожи: например, испытуемый чувствовал, что присутствие находится прямо позади него. Присутствия, связанные со сном, были описаны всеми тремя группами, но также были и присутствия, вызванные эмоциональными факторами, такими как горе и тяжелая утрата.

И все же ученые отмечают, несмотря на свою многовековую историю, наука об ощущении присутствия в действительности только началась, а потому потребуется больше исследований и экспериментов, чтобы понять, как это работает и чем вызвано на самом деле.

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