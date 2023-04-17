Поймать тень краем глаза. Ученые рассказали, почему мы ощущаем чье-то присутствие в пустой комнате

В новом исследовании ученые попытались объяснить, что происходит с нашим телом и мозгом во время "фантомных посещений" и сонного паралича.

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Вероятнее всего, большинство из нас хотя бы раз в жизни сталкивались с ощущением некоего призрачного присутствия в комнате. Когда мы на все 100% уверены, что мы в ней одни. Подобные события сложно описать и принять, однако новое исследование показывает, что этот эфемерный опыт мы могли бы понять, используя научные модели разума, тела и взаимодействия между ними, пишет Inverse.

Первое крупнейшее исследование на эту тему было проведено еще в 1894 году. Тогда Общество психических исследований (SPR) опубликовало свою "Перепись галлюцинаций", которая была основана на опросе более 17 тысяч человек из Великобритании, США и Европе. Опрос был направлен на то, чтобы понять, насколько часто люди сталкиваются с "фантомными посещениями", которые предвещают смерть. Результаты исследования свидетельствуют о том, что подобный опыт проживает один из каждых 43 опрошенных, а это слишком часто, чтобы оказаться случайным.

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Так или иначе, однако с подобными фантомными переживаниями сталкивается большое количество людей, а потому современная наука не может находиться в стороне и предлагает свои варианты их понимания.

Совсем не сладкие сны

Одним из наиболее распространенных объяснений SPR, о чем свидетельствуют множество отчетов, является гипнагогия, то есть галлюцинаторные переживания, возникающие на границе сна.

Одним из ярких примеров является сонный паралич, с которым сталкиваются около 7% взрослых. В этом состоянии наши мышцы остаются замороженными, тогда как мозг активен и бодрствует. Исследования свидетельствуют о том, что более половины людей, которые испытали сонный паралич, также ощущали в этот момент и "фантомное присутствие".

Любопытно, что викторианские присутствия, задокументированные SPR, часто были описаны как безобидные или утешительные, тогда как современные примеры присутствия, вызванного сонным параличом, в большинстве своем описываются как недоброжелательные.

В 2007 году ученые сосредоточились на изучении сонного паралича, а также специфических характеристиках пробуждения в такой необычной ситуации. Большинство людей находят сонный паралич страшным, а потому исследователи Дж. Аллен Чейн и Тодд Жирар хотели понять, что нас так пугает. Ученые предполагают, что если мы проснемся парализованными и уязвимыми, наши инстинкты заставят нас чувствовать угрозу, а разум заполнит этот пробел. Простыми словами, если мы ощущаем себя, как жертва, то где-то рядом должна быть и угроза.

Ученые также изучили результаты исследований за последние четверть века и пришли к выводу, что "фантомные посещения" связаны не только со сонным параличом, они также чае встречаются при болезни Паркинсона, психозах, предсмертных переживаниях и тяжелой утратой, а потому исследователи полагают, что они, вероятно, связаны не со сном.

Связь разума и тела

Некоторые исследования также подтверждают, что "присутствие" может быть вызвано телесными сигналами. Например, в 2006 году невролог Шахар Арзи с коллегами смогли "воспроизвести теневую фигуру", которую почувствовала женщина, мозг которой подвергался электрической стимуляции в левом височно-теменном соединении (ТПС). Результаты исследования показывают, что "теневая фигура" будто отражала положение тела женщины, а ТПС объединяет информацию о наших чувствах и телах.

Исследования 2014 года свидетельствуют о том, что нарушение сенсорных ожиданий способно вызвать у некоторых здоровых людей ощущение присутствия. Эксперимент заключался в том, что ученые использовали робота, чтобы заставить реципиентов почувствовать, будто они касаются своей спины, синхронизируя их движения с движениями робота, находящимся непосредственно позади участников эксперимента. Наш мозг способен распознать синхронизацию и делает вывод, что именно мы создаем это ощущение. Однако когда синхронизация нарушалась, реципиенты могли почувствовать присутствие другого человека. Исследователи пришли к выводу, что нарушение сенсорных ожиданий способно вызвать что-то, подобное галлюцинациям.

Ученые считают, что вышеописанные выводы также применимы и к сонному параличу, ведь в этот момент обычная информация о наших телах и чувствах нарушена, а потому мы, вероятно, можем почувствовать, что в комнате с нами есть кто-то еще. Нам вполне может показаться "другое присутствие", однако это все еще будем мы.

В новом исследовании Бен Олдерсон-Дэй из Даремского университета сосредоточился на изучении сходства в присутствии на основании клинических отчетов, духовных практик, и различных видов спорта, в которых важную роль играет выносливость.

Ученый отмечает, что во всех этих ситуациях многие аспекты присутствия были весьма похожими. Например:

присутствия были связаны со сном;

присутствующие часто ощущались позади испытуемых;

присутствия были вызваны эмоциональными факторами, такими как горе и утрата.

По словам Олдерсон-Дэя, исследователям потребуется провести дополнительные исследования, чтобы прийти к общему знаменателю или сразу нескольким гипотезам. Однако уже сейчас понятно, что встречи, описанные в "Фантазмах живого", вовсе не являются пережитком прошлых эпох — этот тревожный опыт, увы, может коснуться каждого.

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