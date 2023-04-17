Впіймати тінь краєм ока. Вчені розповіли, чому ми відчуваємо чиюсь присутність у порожній кімнаті

У новому дослідженні вчені спробували пояснити, що відбувається з нашим тілом та мозком під час "фантомних відвідувань" та сонного паралічу.

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Найімовірніше, більшість із нас хоча б раз у житті стикалися з відчуттям примарної присутності в кімнаті. Коли ми на всі 100% впевнені, що ми одні, але відчуваємо інше. Подібні події складно описати та прийняти, проте нове дослідження показує, що цей ефемерний досвід ми могли б зрозуміти, використовуючи наукові моделі розуму, тіла та взаємодії між ними, пише Inverse.

Перше найбільше дослідження з цієї теми було проведено ще у 1894 році. Тоді Товариство психічних досліджень (SPR) опублікувало свій "Перепис галюцинацій", який ґрунтувався на опитуванні понад 17 тисяч людей з Великобританії, США та Європи. Опитування було спрямоване на те, щоб зрозуміти, наскільки часто люди стикаються з "фантомними відвідинами", які віщують смерть. Результати дослідження свідчать про те, що подібний досвід проживає один із кожних 43 опитаних, а це дуже часто, щоб виявитися випадковим.

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Так чи інакше, проте з подібними фантомними переживаннями стикається велика кількість людей, а тому сучасна наука не може бути осторонь і пропонує свої варіанти їх розуміння.

Зовсім не солодкі сни

Одним із найпоширеніших пояснень SPR, про що свідчать безліч звітів, є гіпнагогія, тобто галюцинаторні переживання, що виникають на межі сну.

Одним із яскравих прикладів є сонний параліч, з яким стикаються близько 7% дорослих. У цьому стані наші м'язи залишаються замороженими, тоді як мозок активний і не спить. Дослідження свідчать про те, що більше половини людей, які відчули сонний параліч, також відчували в цей момент і "фантомну присутність".

Цікаво, що вікторіанські присутності, задокументовані SPR, часто були описані як безневинні або втішні, тоді як сучасні приклади присутності, викликаної сонним паралічем, здебільшого описуються як недоброзичливі.

У 2007 році вчені зосередилися на вивченні сонного паралічу, а також специфічних характеристиках пробудження у такій незвичайній ситуації. Більшість людей знаходять сонний параліч страшним, а тому дослідники Дж. Аллен Чейн та Тодд Жірар хотіли зрозуміти, що нас так лякає. Вчені припускають, що якщо ми прокинемося паралізованими та вразливими, наші інстинкти змусять нас відчувати загрозу, а розум заповнить цю прогалину. Простими словами, якщо ми відчуваємо себе як жертва, то десь поруч має бути й загроза.

Вчені також вивчили результати досліджень за останню чверть століття і дійшли висновку, що "фантомні відвідування" пов'язані не тільки з сонним паралічем, вони також зустрічаються при хворобі Паркінсона, психозах, передсмертних переживаннях і важкій втраті, а тому дослідники вважають, що вони, мабуть, пов'язані не зі сном.

Зв'язок розуму та тіла

Деякі дослідження також підтверджують, що присутність може бути викликана тілесними сигналами. Наприклад, у 2006 році невролог Шахар Арзі з колегами змогли "відтворити тіньову фігуру", яку відчула жінка, мозок якої зазнавав електричної стимуляції у лівому скронево-тім'яному з'єднанні (ТПС). Результати дослідження показують, що "тіньова фігура" ніби відображала положення тіла жінки, а ТПС поєднує інформацію про наші почуття та тіла.

Дослідження 2014 року свідчать, що порушення сенсорних очікувань здатне викликати у деяких здорових людей відчуття присутності. Експеримент полягав у тому, що вчені використовували робота, щоб змусити реципієнтів відчути, ніби вони торкаються своєї спини, синхронізуючи їх рухи з рухами робота, що знаходився безпосередньо позаду учасників експерименту. Наш мозок здатний розпізнати синхронізацію та робить висновок, що саме ми створюємо це відчуття. Однак, коли синхронізація порушувалася, реципієнти могли відчути присутність іншої людини. Дослідники дійшли висновку, що порушення сенсорних очікувань здатне викликати щось подібне до галюцинацій.

Вчені вважають, що вищеописані висновки також застосовуються і до сонного паралічу, адже в цей момент звичайну інформацію про наші тіла та почуття порушено, а тому ми, ймовірно, можемо відчути, що в кімнаті з нами є хтось ще. Нам цілком може здатися "інша присутність", проте це все ще ми.

У новому дослідженні Бен Олдерсон-Дей з Даремського університету зосередився на вивченні подібності в присутності на підставі клінічних звітів, духовних практик та різних видів спорту, в яких важливу роль відіграє витривалість.

Вчений зазначає, що у всіх цих ситуаціях багато аспектів присутності були дуже схожими. Наприклад:

присутності пов'язані зі сном;

присутні часто відчувалися позаду піддослідних;

присутності були викликані емоційними факторами, такими як горе та втрата.

За словами Олдерсон-Дея, дослідникам потрібно провести додаткові дослідження, щоб дійти спільного знаменника або відразу кількох гіпотез. Проте вже зараз зрозуміло, що зустрічі, описані у "Фантазмах живого", зовсім не є пережитком минулих епох — цей тривожний досвід, на жаль, може торкнутися кожного.

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