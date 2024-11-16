Искали инопланетян совсем не там: ученые раскритиковали популярный метод поиска жизни во Вселенной

Поиск жизни во Вселенной является едва ли не самым масштабным и важным моментом в истории человечества, обещающим открыть нам совершенно новые миры. Однако недавно ученые решили пересмотреть методы, с помощью которых мы ищем ее на других планетах.

В 2020 году ученые вызвали восторг общества, обнаружив в атмосфере Венеры фосфин — газ, потенциально связанный с биологической активностью. Это открытие навело их на мысль о возможности существования жизни, поскольку не было известно ни одного небиологического процесса, способного производить фосфин. Однако последующие исследования поставили этот вывод под сомнение. Теперь исследователи спорят о том, присутствует ли фосфин вообще, и если да, то является ли его источник биологическим или абиотическим, что отражает более широкие проблемы идентификации жизни на экзопланетах, пишет Nautilus.

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Споры ученых лишь подчеркивают основное препятствие в астробиологии и поисках жизни во Вселенной: "проблему невоспринимаемых альтернатив". Как подчеркивает философ Даремского университета Питер Викерс, трудность заключается в том, чтобы исключить неизвестные небиологические объяснения наблюдаемых явлений. Эта проблема сохраняется и в исследованиях биосигнатур, примером чего может служить переоценка кислорода и фосфина. Первоначальные теории рассматривали эти газы как индикаторы жизни, пока ученые не выявили правдоподобные абиотические источники, такие как вулканическая активность или химические реакции в конкретных средах.

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Поиск внеземной жизни активизировался благодаря космическому телескопу НАСА имени Джеймса Уэбба (JWST). Данные, полученные JWST при изучении планеты K2-18 b, находящейся на расстоянии 120 световых лет от нас, указывают на возможное присутствие диметилсульфида (DMS) — соединения, ассоциирующегося с жизнью на Земле. Одни интерпретировали это как свидетельство наличия "водного мира" с условиями, подходящими для жизни, другие утверждали, что эти данные могут указывать на негостеприимный состав, подобный нептуновому, что иллюстрирует неоднозначность интерпретации данных об атмосфере далекой планеты. Сейчас исследователи сосредоточены на "ансамблях" газов, таких как кислород и метан, которые вряд ли могут сосуществовать без биологических процессов.

Хотя ни один абиотический механизм пока не объяснил эти сочетания, скептицизм остается. Такие астробиологи, как Сара Ругхаймер, подчеркивают важность изучения альтернативных абиотических сценариев для обеспечения надежности интерпретаций. Ругхаймер оптимистично оценивает находку убедительного ансамбля биосигнатур как повод для радости, но также признает необходимость осторожности в публичном общении для поддержания научного доверия. Эпизод с фосфином на Венере придал новый импульс исследованию планет. Он вдохновил запланированные миссии на Венеру, чтобы лучше понять химию ее атмосферы и геологическую активность, что может уточнить критерии биосигнатур для экзопланет.

Клара Соуза-Сильва, ведущий эксперт по фосфину, рассматривает этот возрожденный интерес как ценный шаг вперед, утверждая, что решение загадок Венеры может дать понимание, применимое к другим мирам. Астробиология процветает благодаря итерациям, когда смелые утверждения зажигают исследования, чтобы опровергнуть или уточнить их. Неопределенность, присущая этой области, является сильной стороной, стимулирующей процесс открытий. Как утверждают Викерс и другие, процесс обновления гипотез отражает динамичную природу науки. Прогресс в понимании "планеты-близнеца" Земли и других небесных тел продолжает внушать надежду на будущие прорывы в научном сообществе, говорят они.

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