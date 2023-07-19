Огонь в космосе: как проводятся такие эксперименты и зачем ученым для этого нужна Луна (видео)

Ученый из NASA настаивает на проведении экспериментов с огнем на поверхности спутника Земли и для этого есть важная причина.

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Ученый из NASA, который руководит проведением экспериментов с огнем в космосе подал заявку на проведение аналогичной работы на роботизированном лунном посадочном модуле NASA, пишет Space.

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Дэвид Урбан, изучающий поведение огня в космосе в Исследовательском центре NASA имени Джона Гленна, является руководителем экспериментов с огнем, которые проводятся на грузовом корабле Cygnus от компании Northrop Grumman. Этот корабль доставляет необходимое оборудование и припасы на Международную космическую станцию (МКС).

На Cygnus уже были проведены 5 экспериментов, в рамках которых ученые изучали поведение огня в условиях космоса, чтобы улучшить пожарную безопасность на космических кораблях и станциях. Эти эксперименты также необходимы для понимания того, как обеспечить пожарную безопасность на будущих лунных базах.

На Cygnus уже были проведены 5 экспериментов, в рамках которых ученые изучали поведение огня в условиях космоса Фото: NASA

Урбан считает, что более эффективными эксперименты с огнем будут, если их проводить на поверхности Луны. И главная причина состоит в их продолжительности, ведь все другие аналогичные работы проводятся в течение короткого периода времени.

Именно поэтому он подал заявку на проведение очередного эксперимента с огнем для изучения методов пожарной безопасности на роботизированном лунном аппарате Commercial Lunar Payload Services. Этот посадочный модуль должен будет использоваться для доставки грузов и возможно астронавтов на поверхность Луны.

По словам Урбана, эксперименты с огнем во время полета космического корабля на Луну или же на будущей лунной космической станции не могут быть очень длительными из-за присутствия здесь астронавтов.

Эксперимент Saffire-V

В ближайшее время новый эксперимент с огнем в космосе под названием Saffire-VI будет проведен в шестой раз на борту грузового корабля Cygnus, который отправится на МКС 2 августа.

Хотя корабль будет находиться на МКС в течение 3 месяцев, сам эксперимент, как и в прошлые разы будет запущен только когда Cygnus отлетит на безопасное расстояние от космической станции. И будет продолжаться до тех пор, пока корабль не сгорит в атмосфере Земли. За ходом эксперимента ученые, как всегда, будут следить с помощью бортовых камер.

Грузовой космический корабль Cygnus Фото: NASA

Ученые таким образом хотят увидеть, как может расти огонь, в котором сгорают материалы, используемые на космических кораблях и МКС, чтобы иметь лучшее представление о том, как предотвратить возможные пожары и спасти жизнь астронавтов. Во время нового эксперимента концентрация кислорода будет повышена, а также ученые хотят проверить новый метод тушения пожаров в космосе.

На МКС также проводят подобные эксперименты, но в гораздо меньших масштабах, чтобы не подвергать опасности экипаж.

"Поэтому нам нужно оказаться на поверхности Луны для проведения дальнейших экспериментов с огнем", — говорит Урбан Фото: NASA

Ученые считают, что такие эксперименты полезны для того, чтобы понимать, как будет вести себя пламя еще и на лунных базах. Понимание того, как распространяется пламя и как горят материалы в различных средах, имеет решающее значение для безопасности будущих жителей Луны, говорят ученые.

"Поэтому нам нужно оказаться на поверхности Луны для проведения дальнейших экспериментов с огнем", — говорит Урбан.

Фокус уже писал о том, что появился проект новой космической станции возле Луны, которая будет еще и гигантской электростанцией. С ее помощью будущие жители Луны смогут получать мегаватты чистой энергии, полученной от Солнца.