Гигантская космическая "бабочка" обеспечит энергией базы на Луне: что известно (фото)

Новая электростанция в форме бабочки может быть построена из материалов, найденных на Луне.

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Европейское космическое агентство вместе со швейцарской компанией Astrostrom представили проект космической электростанции под названием Greater Earth Lunar Power Station (GE⊕-LPS) для создания мегаватт электроэнергии. Она сможет обеспечить электроэнергией будущие поселения на Луне, пишет Popular Science.

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Собирать энергию Солнца на Земле можно только в течение светового дня, но этого ограничения не существует в космосе. Поэтому некоторые ученые занялись в последние годы созданием проектов космических солнечных электростанций.

Такие электростанции смогут вырабатывать огромное количество почти безграничной энергии используя солнечное излучение. А затем с помощью микроволновых передач эта энергия может быть передана на Землю.

Теперь ученые задаются вопросом, сможет ли такая космическая солнечная электростанция обеспечить электроэнергией будущие базы на Луне. Именно такой проект под названием GE⊕-LPS был представлен Европейским космическим агентством совместно со швейцарской компанией Astrostrom.

Эта электростанция в форме бабочки, скорее всего, будет иметь V-образные солнечные панели со встроенными антеннами, развернутыми в виде спирали на площади более одного квадратного километра. Такой размер гипотетически может позволить станции передавать постоянно до 23 мегаватт электроэнергии на Луну.

Новая электростанция в форме бабочки может быть построена из материалов, найденных на Луне Фото: ESA

Авторы проекта считают, что и GE⊕-LPS, и солнечные панели станции можно создать с помощью лунных материалов. Это минимизирует расходы и не нужно будет доставлять материалы с Земли. Ученые предлагают использовать найденные на Луне железо и серу для производства пирита для создания разных элементов электростанции. Например, для создания солнечных панелей.

Но на самом деле, новая космическая конструкция — это не просто средство для производства электроэнергии. Это еще и космическая станция, где смогут постоянно находиться люди. Согласно проекту, эта станция будет находиться на высоте в примерно 61 тысячу км над поверхностью Луны.

В этом месте космическая станция может выступать как связующее звено для астронавтов, которые будут лететь с Земли на Луну. По словам ученых, в жилых модулях станции можно создать искусственную гравитацию, которая бы напоминала земную. Таким образом астронавты смогут находиться здесь некоторое время вместе с обслуживающим персоналом во время полетов на Луну или же во время возвращения на Землю.

Также авторы проекта указывают на то, что эта станция также сможет обеспечить электроэнергией и Землю.

Но эта технология все еще находится в зачаточном состоянии, и ей еще предстоит пройти долгий путь, прежде чем она сможет обеспечить энергией землян, не говоря уже о будущих жителях Луны.

Фокус уже писал о том, что эксперты развеяли очередную теорию заговора, которая касается того, как астронавты улетели с Луны на посадочном модуле.