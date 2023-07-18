Как люди улетели с Луны на посадочном модуле: эксперты развеяли очередную теорию заговора (видео)

Пришло время снова разрушить старую конспирологическую теорию.

Related video

Несколько дней назад в Twitter снова обсуждали классическую теорию заговора, которая касается пребывания людей на Луне. В частности, один из пользователей социальной сети спросил у своих подписчиков, каким образом астронавты миссий "Аполлон" смогли покинуть поверхность нашего спутника с помощью посадочных модулей. На самом деле в этом нет ничего необычного, пишет IFLScience.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Известная лунная теория заговора, которой до сих придерживаются некоторые люди во всем мире, гласит, что астронавты никогда не летали на Луну и все это постановка, снятая в Голливуде.

Некоторые приверженцы этой конспирологической теории часто задаются вопросами касательно того, каким образом вообще могла произойти высадка человека на Луну с помощью тех или иных технических средств.

Например, пользователь Twitter Род Мейсон, твит которого можно увидеть ниже, и он сопровождается фотографией астронавта на Луне, который стоит возле посадочного модуля, задал вопрос не о посадке, а о взлете с Луны.

Известная лунная теория заговора, которой до сих придерживаются некоторые люди во всем мире, гласит, что астронавты никогда не летали на Луну Фото: NASA

"Кто-нибудь, пожалуйста, ответьте мне на этот простой вопрос: как они снова взлетели с Луны, чтобы вернуться на Землю?", — написал Мейсон имея в виду как раз использование посадочного модуля астронавтами NASA.

Такие посадочные модули использовали астронавты во время миссий "Аполлон" в период с 1969 по 1972 годы для осуществления высадки на поверхность Луны.

Конечно, пользователи назвали такой вопрос Мейсона глупым и поинтересовались почему он просто не нашел ответ в Google. И действительно в Сети можно найти много информации об этом, а также фотографии и видео старта посадочных модулей с поверхности спутника Земли.

Например, на видео ниже можно увидеть старт посадочного модуля миссии "Аполлон-17" в декабре 1972 года с поверхности Луны. Как показано на этих кадрах, посадочный модуль отделился от прикрепленной к нему посадочной площадки и улетел в космос.

Как объясняют ученые из NASA, этот посадочный модуль имел двигатель похожий на те, которые используют в ракетах-носителях, который был способен создать необходимую тягу для выхода модуля с астронавтами в космос.

Несколько пользователей ответили Мейсону, что эта тяга возникла из-за смешивания топлива и окислителя четырехокиси азота.

"Все дело в сжатых газах. Из-за низкой гравитации на Луне просто смешали 2 химиката в цилиндре, который создал сжатый газ, откройте клапан, и вы получите мгновенную движущую силу, которая способна вывести вас в космос", — написал один из комментаторов.

Но даже после этого Мейсон не успокоился и задал еще один вопрос для подписчиков: "Значит эта штука на Луне просто взлетела и полетал обратно на Землю?".

Ученые из NASA объясняют, что на самом деле лунный посадочный модуль не предназначен для того, чтобы вернуть астронавтов на Землю. С другой стороны, нужно понимать, что она орбите Луны в это время находилась часть экипажа основного космического корабля, от которого посадочный модуль и отделился перед посадкой на Луну. То есть лунный посадочный модуль сначала вернулся на орбиту, где присоединился к космическому кораблю и уже он доставил всех астронавтов обратно на Землю с помощью своих двигателей.

Все посадочный лунные модули миссий "Аполлон" после того, как экипаж воссоединился на орбите, отделялись от космического корабля и их направляли на Луну, чтобы они разбились там. Все, кроме одного. Самый первый посадочный модуль в 1969 году оставили летать на орбите вокруг Луны. Некоторые ученые предполагают, что он даже через более чем 50 лет все еще может где-то там летать.

Фокус уже писал о том, что NASA и группа Metallica создали видеоролик о запуске самой мощной ракеты, которая отправила к Луне новый космический корабль.