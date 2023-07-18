Як люди полетіли з Місяця на посадковому модулі: експерти розвіяли чергову теорію змови (відео)

Настав час знову зруйнувати стару конспірологічну теорію.

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Кілька днів тому у Twitter знову обговорювали класичну теорію змови, яка стосується перебування людей на Місяці. Зокрема, один із користувачів соціальної мережі запитав у своїх передплатників, яким чином астронавти місій "Аполлон" змогли покинути поверхню нашого супутника за допомогою посадкових модулів. Насправді в цьому немає нічого незвичайного, пише IFLScience.

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Відома місячна теорія змови, якої до сих пір дотримуються деякі люди в усьому світі, свідчить, що астронавти ніколи не літали на Місяць і все це постановка, знята в Голлівуді.

Деякі прихильники цієї конспірологічної теорії часто задаються питаннями щодо того, яким чином взагалі могла відбутися висадка людини на Місяць за допомогою тих чи інших технічних засобів.

Наприклад, користувач Twitter Род Мейсон, твіт якого можна побачити нижче і який супроводжується фотографією астронавта на Місяці, що стоїть біля посадкового модуля, поставив запитання не про посадку, а про зліт із Місяця.

Відома місячна теорія змови, якої досі дотримуються деякі люди в усьому світі, свідчить, що астронавти ніколи не літали на Місяць Фото: NASA

"Хто-небудь, будь ласка, дайте мені відповідь на це просте запитання: як вони знову злетіли з Місяця, щоб повернутися на Землю?", — написав Мейсон, маючи на увазі якраз використання посадкового модуля астронавтами NASA.

Такі посадкові модулі використовували астронавти під час місій "Аполлон" у період з 1969 по 1972 роки для здійснення висадки на поверхню Місяця.

Звісно, користувачі назвали таке запитання Мейсона безглуздим і поцікавилися чому він просто не знайшов відповідь у Google. І справді в мережі можна знайти багато інформації про це, а також світлини та відео старту посадкових модулів із поверхні супутника Землі.

Наприклад, на відео нижче можна побачити старт посадкового модуля місії "Аполлон-17" у грудні 1972 року з поверхні Місяця. Як показано на цих кадрах, посадковий модуль відокремився від прикріпленого до нього посадкового майданчика і полетів у космос.

Як пояснюють науковці з NASA, цей посадковий модуль мав двигун, схожий на ті, що використовують у ракетах-носіях, який був здатний створити необхідну тягу для виходу модуля з астронавтами в космос.

Кілька користувачів відповіли Мейсону, що ця тяга виникла через змішування палива й окислювача чотириокису азоту.

"Уся справа в стиснутих газах. Через низьку гравітацію на Місяці просто змішали 2 хімікати в циліндрі, який створив стиснений газ, відкрийте клапан, і ви отримаєте миттєву рушійну силу, яка здатна вивести вас у космос", — написав один із коментаторів.

Але навіть після цього Мейсон не заспокоївся і поставив ще одне запитання для передплатників: "Значить, ця штука на Місяці просто злетіла і полетіла назад на Землю?".

Учені з NASA пояснюють, що насправді місячний посадковий модуль не призначений для того, щоб повернути астронавтів на Землю. З іншого боку, потрібно розуміти, що вона орбіті Місяця в цей час перебувала частина екіпажу основного космічного корабля, від якого посадковий модуль і відокремився перед посадкою на Місяць. Тобто місячний посадковий модуль спочатку повернувся на орбіту, де приєднався до космічного корабля і вже він доправив усіх астронавтів назад на Землю за допомогою своїх двигунів.

Усі посадкові місячні модулі місій "Аполлон" після того, як екіпаж возз'єднався на орбіті, відокремлювалися від космічного корабля і їх направляли на Місяць, щоб вони розбилися там. Усі, крім одного. Найперший посадковий модуль 1969 року залишили літати на орбіті навколо Місяця. Деякі вчені припускають, що він навіть через більш ніж 50 років все ще може десь там літати.

Фокус уже писав про те, що NASA і гурт Metallica створили відеоролик про запуск найпотужнішої ракети, яка відправила до Місяця новий космічний корабель.