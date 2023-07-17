Тяжелый космический метал. NASA и группа Metallica создали ролик о запуске самой мощной ракеты (видео)

Если вы видели запуск ракеты Space Launch System в рамках миссии Artemis 1 раньше, то теперь в новом видео американская хэви-метал группа добавила этому запуску больше "топлива".

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NASA показало новый видеоролик с запуском космического корабля Orion вместе с самой мощной на сегодняшний день ракетой-носителем Space Launch System в рамках миссии Artemis 1. Но это видео примечательно тем, что в качестве саундтрека была использована песня "Fuel" ("Топливо") от американской группы Metallica. Под тяжелое гитарное сопровождение на видео взлетает впервые огромная ракета NASA, чтобы отправить к Луне космический корабль, пишет Space.

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"Дайте мне топлива! Дайте мне огня!" поется в песне группы Metallica, что очень подходит в качестве саундтрека для кадров запуска миссии Artemis 1, которая успешно завершилась еще в декабре прошлого года. Космический корабль Orion смог облететь Луну и вернуться обратно на Землю. Фокус уже писал о том, как выглядела Земля из космоса во время этого возвращения.

Такой увидел Землю из космоса корабль Orion в декабре 2022 года Фото: NASA

В настоящее время NASA ведет активную подготовку к лунной миссии Artemis 2, когда четыре астронавта, Рид Уайсмен, Виктор Гловер, Кристина Кох и Джереми Хэнсен на борту корабля Orion совершать такое же путешествие вокруг Луны, но в ноябре 2024 года. Подробно об этой миссии, а также о самих астронавтах Фокус уже писал.

NASA показало новый видеоролик с запуском космического корабля Orion вместе с самой мощной на сегодняшний день ракетой-носителем Space Launch System в рамках миссии Artemis 1 Фото: NASA

Что же касается группы Metallica, то созданный в 1981 году коллектив, который считается одним из пионеров хэви-метала, входит в сотню лучших исполнителей всех времен по версии журнала Rolling Stone. И по крайней мере один из участников группы является фанатом полетов в космос.

Речь идет о гитаристе Кирке Хэммете, которые еще несколько лет назад заявил, что он всегда хотел сыграть на космическом корабле или даже на Луне. Хотя не известно собирается ли группа Metallica полететь в космос, а с учетом развития космического туризма, это уже возможно для некоторых обычных людей, но благодаря новому видео коллектив теперь хотя бы в таком виде присоединился к лунным миссиям NASA.

После завершения миссии Artemis 2 NASA собирается впервые с 1972 года высадить астронавтов на Луне в рамках миссии Artemis 3 в 2025 или в 2026 году. Сейчас многое зависит от того, насколько быстро компания SpaceX сможет предоставить посадочный модуль Starship для этой миссии.

После завершения миссии Artemis 2 NASA собирается впервые с 1972 года высадить астронавтов на Луне в рамках миссии Artemis 3 в 2025 или в 2026 году Фото: NASA

Одна из модификаций новейшей ракеты-носителя Starship так и не смогла успешно улететь в космос еще в апреле этого года и ее взорвали в воздухе, о чем уже подробно писал Фокус. Пока что новой даты запуска этой ракеты нет, но как уже писал Фокус, в конце июня Илон Маск в который раз заявил, что это событие состоится уже через пару месяцев.

Фокус уже писал о том, что на прошлой неделе произошла очередная катастрофа для космической отрасли Японии. Во время испытаний взорвался двигатель новой ракеты-носителя.

Что же касается полетов на Луну, то на прошлой неделе, как уже писал Фокус, состоялся успешный запуск индийской миссии "Чандраян-3". Теперь осталось дождаться конца августа, чтобы выяснить смогут ли индийские аппараты совершить впервые в истории успешную посадку в районе южного полюса Луны.