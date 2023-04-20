Второй блин комом. Состоялся старт мегаракеты Илона Маска Starship: без катастрофы не обошлось (видео)

В будущем сверхтяжелая ракетная система Starship будет доставлять людей и грузы на Луну и Марс.

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20 апреля 2023 года состоялся долгожданный запуск в космос ракетной системы Starship, которая состоит из ракеты-носителя Super Heavy и космического корабля Starship. Это была вторая попытка провести первый в истории испытательный полет новейшей самой мощной в мире ракеты. Изначально все шло по-плану, хотя старт немного задержали. Затем ракетная система все-таки стартовала и изначально первые три минуты летела нормально. Затем должно было состоятся отделение космического корабля, то есть верхней ступени от ракеты-носителя, но увы, этого не произошло.

Достигнув высоты в 38 км, Starship начала неконтролируемо вращаться и в итоге взорвалась в воздухе Фото: скриншот

Достигнув высоты в 38 км, Starship начала неконтролируемо вращаться и в итоге взорвалась в воздухе. В любом случае этот запуск можно считать частично успешным, так как впервые ракета Starship взлетела в полностью собранном виде.

Первый раз запустить ракету Starship на орбиту специалисты компании SpaceX пытались в понедельник, 17 апреля. Но из-за проблем с герметизацией ракеты, запуск был отложен на 20 апреля. Все это время инженеры устраняли выявленные неполадки, чтобы осуществить долгожданный запуск в космос. Компания SpaceX только в пятницу, 14 апреля, получила разрешение провести запуск мегаракеты Starship от Федерального управления гражданской авиации США.

Накануне первой попытки запуска в космос, основатель и владелец SpaceX Илон Маск говорил, что шансы на успешный полет составляют 50 на 50 Фото: скриншот

Накануне первой попытки запуска в космос, основатель и владелец SpaceX Илон Маск говорил, что шансы на успешный полет составляют 50 на 50. Собственно этот прогноз оправдался, что касается попытки запуска 17 апреля. Но теперь все прошло, как и было запланировано.

Ракетная система Starship состоит из двух составляющих – ракеты-носителя Super Heavy и космического корабля Starship. В собранном виде данная ракета имеет высоту 120 метров, что делает ее самой высокой ракетой в мире. Также она является самой мощной в мире и превосходит по своим характеристикам созданную в NASA ракету Space Launch System.

Ракетная система Starship состоит из двух составляющих – ракеты-носителя Super Heavy и космического корабля Starship Фото: скриншот

Если у детища Илона Маска состоялся лишь первый испытательный полет, и то неудачный, то мегаракета NASA уже показала себя в деле, когда в прошлом году вывела к космос космический корабль Orion, который успешно совершил облет вокруг Луны.

Стоит сказать, что пока что в космос полетели лишь прототипы составляющих ракетной системы Starship – прототип ракеты-носителя Super Heavy под названием Booster 7 и прототип космического корабля Starship под названием SN24. Ракета Starship должна стать многоразовой транспортной системой для доставки людей и грузов на Луну и Марс.

Согласно изначальному плану, после запуска ракеты Starship со стартовой площадки компании SpaceX в штате Техас, и прототип ракеты-носителя, и прототип космического корабля должны были вернуться не на сушу, а на воду. Booster 7 должен был приводнится в водах Мексиканского залива, а SN24 через полтора часа после запуска должен был приводнится в Тихом океане недалеко от Гавайских островов.

Кстати, космический корабль Starship, который будет иметь соответствующую модификацию, должен будет выполнить роль посадочного модуля для астронавтов, которые впервые в 21 веке ступят на поверхность Луны в 2025 году.

Фокус уже писал о том, что NASA создало подводную копию Луны, чтобы подготовить астронавтов к высадке на спутник Земли. Американская компания помогла переоборудовать подводный тренировочный комплекс NASA в копию лунной поверхности.