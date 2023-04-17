Starship не полетел. SpaceX отложила запуск сверхтяжелой ракеты из-за проблем с герметизацией

Глава компании Илон Маск давал всего 50-процентный шанс на успех сегодняшнего запуска.

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Из-за проблем с герметизацией запуск двухступенчатой сверхтяжелой ракеты-носителя Starship был отложен. Сегодняшние приготовления похоже стали генеральной репетицией запуска или как ее называют "мокрой" репетицией с заправкой двигателей. Предполагается, что повторный запуск состоится 19 апреля.

Еще до запуска основатель компании SpaceX Илон Маск давал испытательному полету всего 50-процентный шанс на успех. Таким образом Маск не исключал, что ракета может взорваться, как и многие ее предшественники.

"Я думаю, что у нее (ракеты, — ред.) есть 50-процентная вероятность выхода на орбиту", — заявил Маск.

Также он добавил, что Starship имеет 80-процентный шанс выйти на орбиту к концу этого года.

Запуск сверхтяжелой ракеты-носителя Starship. Фото: SpaceX

Стоит отметить, что Starship имеет высоту 40-этажного здания. Он состоит из двух частей: первая ступень – 70-метровый Super Heavy с метановыми двигателями Raptor, а вторая – 50-метровая ракета и одновременно одноименный космический аппарат Starship.

Еще в феврале был проведен успешный пуск двигателей Raptor, но сверхтяжелый ускоритель не участвовал в этом испытании. Лишь на прошлой неделе компании SpaceX было разрешено запустить Starship в полной конфигурации.

Основная цель испытательного запуска заключается в том, чтобы просто выйти на орбиту Земли. SpaceX не собирается проводить приземление или повторно использовать Starship или Super Heavy. Несмотря на это, конечная цель Starship – стать многоразовой ракетой, как Falcon 9, которая успешно доставляет людей в космос. Она регулярно используется для доставки экипажа на Международную космическую станцию и обратно.

Стоит отметить, что NASA разрабатывает собственную сверхтяжелую ракету Space Launch System (SLS), которая будет предназначена для полетов на Марс. Ее запуск прошел успешно в ноябре прошлого года. Но у Starship есть два огромных преимущества перед SLS: детище Илона Маска более мощное и многоразовое.

Финальной задачей Starship является выход на орбиту Земли, где Starship сможет дозаправиться и продолжить свой путь к соседним планетам.