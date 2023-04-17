Starship не полетів. SpaceX відклала запуск надважкої ракети через проблеми з герметизацією

Глава компанії Ілон Маск давав лише 50-відсотковий шанс на успіх сьогоднішнього запуску.

Related video

Через проблеми з герметизацією запуск двоступінчастої надважкої ракети-носія Starship було відкладено. Сьогоднішні приготування, схоже, стали генеральною репетицією запуску або як її називають "мокрою" репетицією із заправкою двигунів. Передбачається, що повторний запуск відбудеться 19 квітня.

Ще до запуску засновник компанії SpaceX Ілон Маск давав випробувальному польоту лише 50-відсотковий шанс на успіх. Отже, Маск не виключав, що ракета може вибухнути, як і її попередники.

"Я думаю, що вона (ракета, — ред.) має 50-відсоткову ймовірність виходу на орбіту", — заявив Маск.

Також він додав, що Starship має 80% шанс вийти на орбіту до кінця цього року.

Запуск надважкої ракети-носія Starship Фото: SpaceX

Варто зазначити, що Starship має висоту 40-поверхової будівлі. Вона складається з двох частин: перший ступінь — 70-метровий Super Heavy з метановими двигунами Raptor, а другий — 50-метрова ракета й одночасно однойменний космічний апарат Starship.

Ще в лютому було проведено успішний пуск двигунів Raptor, але надважкий прискорювач не брав участі в цьому випробуванні. Лише минулого тижня компанії SpaceX було дозволено запустити Starship у повній конфігурації.

Основна мета випробувального запуску в тому, щоб вийти на орбіту Землі. Зараз SpaceX не збирається проводити приземлення або повторно використовувати Starship чи Super Heavy. Попри це, кінцева мета Starship — стати багаторазовою ракетою як Falcon 9, яка успішно доставляє людей у космос. Вона регулярно використовується для доставки екіпажу на Міжнародну космічну станцію та назад.

NASA розробляє власну надважку ракету Space Launch System (SLS), яка буде призначена для польотів на Марс. Її запуск пройшов успішно в листопаді минулого року. Але Starship має дві величезні переваги перед SLS: дітище Ілона Маска потужніше та багаторазове.

Фінальним завданням Starship є вихід на орбіту Землі, де Starship зможе дозаправитися та продовжити свій шлях до сусідніх планет.