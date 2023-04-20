Подготовка к высадке человека на Луну. NASA создало подводную копию спутника Земли (фото)

Американская компания помогла переоборудовать подводный тренировочный комплекс NASA в копию лунной поверхности. Таким образом астронавты могут подготовиться к высадке на Луну.

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NASA превратило свою Лабораторию нейтральной плавучести, гигантский бассейн объемом 31 млн литров, в Хьюстоне, штат Техас, в точную копию поверхности Луны для обучения астронавтов, которые в 2025 году полетят на спутник Земли в рамках миссии Artemis 3, пишет Futurism.

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Астронавты более 30 лет тренируются в Лаборатории нейтральной плавучести, где, в огромном бассейне размером 61 на 31 метр и глубиной в 12 метров, под водой имитируются условия невесомости. Сейчас дно этого бассейна активно изменяют, чтобы воссоздать условия лунной поверхности.

Астронавты более 30 лет тренируются в Лаборатории нейтральной плавучести, где, в огромном бассейне размером 61 на 31 метр и глубиной в 12 метров, под водой имитируются условия невесомости Фото: NASA

Создать копию Луны на Земле NASA помогает компания V2X. Сейчас дно бассейна засыпают песком, камнями, как настоящими, так и искусственными. Это делают для того, чтобы астронавты во время погружения на дно бассейна могли не только ощутить лунную силу тяжести (она составляет 1/6 земной), но и могли пройтись на имитации настоящей поверхности Луны. Также астронавтов будут обучать работать в условиях малой освещенности солнечным светом, ведь такие условия будут на месте их высадки на южном полюсе Луны.

Создать копию Луны на Земле NASA помогает компания V2X. Сейчас дно бассейна засыпают песком, камнями, как настоящими, так и искусственными Фото: NASA

Огромный бассейн Лаборатории нейтральной плавучести ранее использовался для обучения астронавтов, которые отправляются на Международную космическую станцию (МКС). Будущие тренировки астронавтов, летящих на МКС, по-прежнему будут проводиться в этом же бассейне, но в неглубокой его части. А астронавты миссии Artemis будут тренироваться на самом дне в смоделированной лунной среде.

Огромный бассейн Лаборатории нейтральной плавучести ранее использовался для обучения астронавтов, которые отправляются на Международную космическую станцию Фото: NASA

Историческое возвращение человека на Луну должно состояться в конце 2025 года в рамках миссии Artemis 3. Тогда на спутник Земли полетят четверо астронавтов и двое из них спустятся на поверхность Луны. Кроме подготовки астронавтов к высадке на Луну, подводный объект NASA также будут использовать, чтобы подготовить астронавтов для пребывания на будущей лунной космической станции Lunar Gateway. Ее должны построить уже к концу этого десятилетия и орбитальная станция, которая будет вращаться вокруг Луны, будет служить перевалочнім пунктом для астронавтов, летящих на Луну.

Как уже писал Фокус, недавно стали известны имена четырех астронавтов, которые на космическом корабле Orion в рамках миссии Artemis 2 совершат облет Луны осенью 2024 года. Это будет подготовка к возвращению человека на Луну через год.

Также Фокус уже писал о том, что в мае этого года на Луну отправят автономный луноход, который создали не в NASA. Этот луноход станет первым американским наземным автономным аппаратом, который побывает на поверхности спутника Земли.

Напоминаем, что Илон Маск и его компания SpaceX создали тяжелую ракетную систему Starship, которая предназначена для полетов на Луну и Марс. Первый полет на орбиту данной ракеты с космическим кораблем должен был состоятся 17 апреля. Но из-за возникших технических трудностей запуск пришлось отложить, как уже писал Фокус.