Раньше, чем NASA. Студенты из США отправят на Луну первый американский автономный луноход (видео)

Американские студенты опередят NASA с высадкой первого автономного лунохода на Луну на целый год.

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Уже в мае этого года на Луну отправится маленький автономный луноход, созданный студентами Университета Карнеги — Меллона, Питтсбург, штат Пенсильвания, США. Это будет первый в истории США автономный наземный лунный аппарат. Полететь в космос он должен в знаковый для поклонников кинофраншизы "Звездные войны" день, пишет Space.

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Еще ни разу NASA не отправляло на Луну автономный наземный аппарат для исследования Луны. В последних трех пилотируемых миссиях на спутник Земли в рамках программы "Аполлон" более 50 лет назад использовались управляемые астронавтами луноходы. NASA планирует отправить роботизированный наземный аппарат под названием VIPER на Луну только в начале 2024 года.

Поэтому студенты из Университета Карнеги – Меллона, создавшие свой автономный луноход, опередят американское космическое агентство с запуском такого аппарата на Луну почти на год. Новая разработка получила название Iris и этот луноход, весом в 2 кг, должен отправится в космос на ракете-носителе Vulcan Centaur от компании United Launch Alliance уже в мае этого года.

Уже в мае этого года на Луну отправится маленький автономный луноход, созданный студентами Университета Карнеги — Меллона, Питтсбург, штат Пенсильвания, США. Это будет первый в истории США автономный наземный лунный аппарат. Полететь в космос он должен в знаковый для поклонников кинофраншизы "Звездные войны" день Фото: space.com

Если быть точнее, то американские студенты выбрали знаковую дату для поклонников кинофраншизы "Звездные войны", чтобы отправить на луну свой наземный аппарат – 4 мая. Этот день считается Днем "Звездный войн" так как в по-английски выражение "Да пребудет с тобой 4 мая" звучит похоже на выражение "Да прибудет с тобой Сила". Оно является основным часто используемым выражением в серии фильмов о космических приключениях в "далекой-далекой галактике".

Первый автономный луноход США студенты создавали в течение трех лет и изначально они планировали отправить его на Луну еще в конце 2021 года, а затем в начале 2022 года. Но запуск был перенесен из-за проблем с реализацией новой лунной программы NASA Artemis.

Первый автономный луноход США студенты создавали в течение трех лет и изначально они планировали отправить его на Луну еще в конце 2021 года, а затем в начале 2022 года. Но запуск был перенесен из-за проблем с реализацией новой лунной программы NASA Artemis Фото: NASA

Луноход Iris, размером с коробку для обуви, имеет колеса, сделанные из углеродного волокна. После того, как ракета-носитель выведет новый луноход в космос, на Луну его доставит посадочный аппарат Peregrine от компании Astrobotic.

После приземления на поверхность Луны Iris проведет здесь 60 часов. Все это время он будет делать снимки окружающей местности, а также проверит новые методы локализации, ведь он будет постоянно передавать данные о своем местоположении на Землю.

Еще одной особенностью этой уникальной миссии является то, что американские студенты собираются поместить на автономный луноход маленькую капсулу времени под названием MoonArk. В ней будет находиться хранилище со стихами, музыкой, изображениями, а также другими разными предметами. Это будет своеобразное послание для следующих поколений землян, которые в будущем освоят Луну и создадут здесь колонию.

Фокус уже писал о том, что Китай активно взялся за изучение и будущее освоение Луны. В ближайшие годы на спутник Земли отправятся три наземных космических аппарата для ее изучения. Также ученые из КНР представили свои проекты первой лунной базы и рассказали, когда начнется ее строительство.

Что касается лунной программы NASA Artemis, то как уже писал Фокус, осенью 2024 года четыре астронавта совершат путешествие вокруг Луны на космическом корабле Orion. Сама же высадка астронавтов на поверхность нашего спутника планируется в 2025 году.