Раніше ніж NASA. Студенти зі США відправлять на Місяць перший американський автономний місяцехід (відео)

Американські студенти випередять NASA з висадкою першого автономного місяцехода на Місяць цілий рік.

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Уже в травні цього року на Місяць вирушить маленький автономний місяцехід, створений студентами Університету Карнегі-Меллона, Піттсбург, Пенсільванія, США. Це буде перший в історії США автономний місячний наземний апарат. Полетіти в космос він має в знаковий для шанувальників кінофраншизи "Зоряні війни" день, пише Space.

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Ще жодного разу NASA не надсилало на Місяць автономний наземний апарат для дослідження Місяця. В останніх трьох пілотованих місіях на супутник Землі в межах програми "Аполлон" понад 50 років тому використовувалися місяцеходи, якими керували астронавти. NASA планує відправити роботизований наземний апарат під назвою VIPER на Місяць лише на початку 2024 року.

Тому студенти з Університету Карнегі-Меллона, які створили свій автономний місяцехід, випередять американську космічну агенцію із запуском такого апарата на Місяць майже на рік. Нова розробка отримала назву Iris і цей місяцехід, вагою 2 кг, має вирушити в космос на ракеті-носію Vulcan Centaur від компанії United Launch Alliance уже в травні цього року.

Уже в травні цього року на Місяць вирушить маленький автономний місяцехід, створений студентами Університету Карнегі-Меллона, Піттсбург, Пенсільванія, США. Це буде перший в історії США автономний місячний наземний апарат. Полетіти в космос він має у знаковий для шанувальників кінофраншизи "Зоряні війни" день. Фото: space.com

Якщо бути точнішим, то американські студенти обрали знакову дату для шанувальників кінофраншизи "Зоряні війни", щоб відправити на Місяць свій наземний апарат — 4 травня. Цей день вважається Днем "Зоряний воєн", тому що англійською мовою вираз "Хай буде з тобою 4 травня" звучить схоже на вираз "Хай буде з тобою Сила". Він є основним виразом у серії фільмів про космічні пригоди в "далекій-далекій галактиці".

Перший автономний місяцехід США студенти створювали протягом трьох років і спочатку планували відправити його на Місяць ще наприкінці 2021 року, а потім на початку 2022 року. Але запуск було перенесено через проблеми з реалізацією нової місячної програми NASA Artemis.

Перший автономний місяцехід США студенти створювали протягом трьох років і спочатку планували відправити його на Місяць ще наприкінці 2021 року, а потім на початку 2022 року. Але запуск було перенесено через проблеми з реалізацією нової місячної програми NASA Artemis. Фото: NASA

Місяцехід Iris, розміром із коробку для взуття, має колеса, зроблені з вуглецевого волокна. Після того, як ракета-носій виведе новий місяцехід у космос, на Місяць його доставить посадковий апарат Peregrine від компанії Astrobotic.

Після приземлення на поверхню Місяця Iris проведе тут 60 годин. Увесь цей час він робитиме знімки навколишньої місцевості, а також перевірить нові методи локалізації, адже він постійно передаватиме дані про своє місцезнаходження на Землю.

Ще однією особливістю цієї унікальної місії є те, що американські студенти мають намір помістити на автономний місяцехід маленьку капсулу часу під назвою MoonArk. У ній буде сховище з віршами, музикою, зображеннями, а також іншими різними предметами. Це буде своєрідне послання для наступних поколінь землян, які в майбутньому освоять Місяць і створять колонію.

Фокус уже писав про те, що Китай активно взявся за вивчення та майбутнє освоєння Місяця. Найближчими роками на супутник Землі вирушать три наземні космічні апарати для його вивчення. Також вчені з КНР представили свої проєкти першої місячної бази та розповіли, коли розпочнеться її будівництво.

Що стосується місячної програми NASA Artemis, то, як уже писав Фокус, восени 2024 року чотири астронавти здійснять подорож навколо Місяця на космічному кораблі Orion. А сама висадка астронавтів на поверхню нашого супутника планується у 2025 році.