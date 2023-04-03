Хто вперше за 50 років полетить до Місяця: NASA назвало імена астронавтів місії Artemis 2

Восени 2024 року вперше з 1972 року навколо Місяця здійснять обліт четверо астронавтів на космічному кораблі Orion.

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Востаннє на Місяці побували астронавти місії "Аполлон-17" у 1972 році. NASA оголосило про те, що готується до повернення людини на Місяць вже наприкінці 2025 року. Це буде третій етап нової місячної програми Artemis, який називається Artemis 3. Але до цього в листопаді 2024 навколо Місяця здійснять обліт на космічному кораблі Orion троє американців і один астронавт з Канади. 3 квітня NASA оголосило імена цих чотирьох землян, які увійдуть до складу історичної місії, пише New York Times.

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У понеділок, 3 квітня 2023 року, NASA офіційно назвало імена чотирьох астронавтів, які вирушать до Місяця і назад на Землю в рамках місії Artemis 2. Вони приєднаються до тих небагатьох землян, яким вдалося облетіти Місяць (а деяким навіть ступити на його поверхню) в межах місячної програми "Аполлон" з 1968 по 1972 рік.

Що таке місія Artemis 2?

Відтоді, як завершилася місячна програма "Аполлон" у 1972 році висадкою останніх на сьогодні астронавтів на Місяць, більше спроб повторити такий успіх не було. І лише кілька років тому NASA заявило про нову місячну програму, яка отримала назву Artemis ("Артеміда").

У листопаді минулого року відбулася успішна реалізація першого етапу цієї програми під назвою Artemis 1. Тоді найпотужніша на сьогодні ракета-носій Space Launch System відправила до Місяця безпілотний космічний корабель Orion. Про цю подію Фокус уже писав. Корабель успішно облетів Місяць і повернувся на Землю у грудні минулого року. Як відбувалося це повернення Фокус також вже писав.

У листопаді минулого року відбулася успішна реалізація першого етапу цієї програми під назвою Artemis 1. Тоді найпотужніша на сьогодні ракета-носій Space Launch System відправила до Місяця безпілотний космічний корабель Orion Фото: NASA

Нагадуємо, що NASA на початку березня цього року оголосило про те, що в листопаді 2024 відбудеться старт місії Artemis 2. Вона буде дуже схожа на маршрут місії Artemis 1, але важливі відмінності полягають у тому, що на борту космічного корабля Orion буде чотири астронавти: один з Канади і троє зі США. Весь їхній політ до Місяця, навколо нього та повернення на Землю займе 10 днів. Після повернення на Землю корабель з екіпажем повинен буде приводнитись у водах Тихого океану. Це буде останній випробувальний політ NASA перед висадкою перших за 50 років астронавтів на Місяць у межах місії Artemis 3 у 2025 році.

З кого NASA вибирало астронавтів для польоту до Місяця 2024 року?

На сьогодні у NASA є 41 астронавт і саме з них американське космічне агентство обрало трьох, які полетять до Місяця у межах місії Artemis 2. Четвертий астронавт був обраний Канадським космічним агентством зі свого складу астронавтів.

До речі, троє астронавтів NASA не могли брати участь у виборі претендентів на політ до Місяця, оскільки вони знаходяться на борту Міжнародної космічної станції (МКС). Ще кілька людей також не брали участі у відборі, адже вони готуються до майбутніх польотів на МКС. Але всі ці астронавти, і навіть ті, хто просто не пройшов відбір з інших причин, мають шанс потрапити до складу чотирьох щасливчиків, які полетять на Місяць з метою висадитися на його поверхню в 2025 році. Згідно з заявою NASA, цей екіпаж вперше складатиметься не лише з чоловіків. На Місяць у межах місії Artemis 3 повинні вперше полетіти жінка, а також, що важливо, представник не європеоїдного походження.

Через тиждень після запуску із Землі комічний корабель Orion, запуск якого обійшовся NASA у 4 млрд доларів, досяг Місяця і наблизився до нашого супутника дуже близько. Фото: NASA

Хто полетить до Місяця в рамках місії Artemis 2: імена астронавтів

Склад екіпажу пілотірумою місії до Місяця Artemis 2: Рід Вайсмен, Віктор Гловер, Крістіна Кох та Джеремі Хенсен Фото: NASA

У 10-денний політ до Місяця і назад на борту космічного корабля Orion, який відправить у космос ракета-носій Space Launch System, полетять наступні астронавти NASA та Канадського космічного агентства. До складу екіпажу місії Artemis 2 увійдуть: командир Рід Вайсмен, пілот Віктор Гловер, а також фахівці місії Крістіна Кох та Джеремі Хенсен. Саме Хенсен є представником Канади, і він стане першим не американцем, який полетить до Місяця.

Рід Вайсмен

47-річний Рід Вайсмен був головним астронавтом NASA, поки не залишив цю посаду в листопаді минулого року. 2009 року капітан ВМС США став астронавтом NASA. 2014 року він провів 165 днів на борту Міжнародної космічної станції.

Віктор Гловер

46-річний Віктор Гловер, колишній капітан ВМС США, став астронавтом NASA у 2013 році. Він був пілотом першої місії SpaceX Crew Dragon на Міжнародну космічну станцію з листопада 2020 року до травня 2021 року. Він провів у космосі 168 днів. Це був перший афроамериканець у складі екіпажу МКС. Гловер чотири рази виходив у відкритий космос.

Крістіна Кох

44-річна Крістіна Кох стала астронавтом NASA у 2013 році, а до цього вона працювала інженером у Центрі космічних польотів NASA імені Годдарда. Також вона брала участь в американських наукових експедиціях до Антарктиди.

Кох володіє важливим рекордом – вона стала першою жінкою, яка провела в космосі на МКС 328 днів. Також разом із Джесікою Меїр Кох зробила перші парні серед жінок-астронавтів три виходи у відкритий космос у 2019 та 2020 роках. Загалом у Кох у її послужному списку шість виходів у відкритий космос загальною тривалістю 42 години 15 хвилин.

Джеремі Хенсен

47-річний Джеремі Хенсен є одним із чотирьох астронавтів Канадського космічного агентства. Астронавтом він став 2009 року. Хенсен, який колись був військовим льотчиком і має звання полковника ЗС Канади, ще жодного разу не літав у космос.

Як проходитиме місія Artemis 2?

Як уже було сказано вище, у листопаді наступного року (точна дата стане відома пізніше) ракета-носій Space Launch System виведе в космос космічний корабель Orion із чотирма астронавтами на борту. Головне завдання екіпажу не просто зробити обліт Місяця в рамках 10-денної місії (до речі, місія Artemis 1 тривала 26 днів), а перевірити працездатність систем життєзабезпечення, зв'язку та навігації корабля. Тобто астронавти повинні переконатися, що на цьому кораблі можна безпечно та успішно здійснити висадку на Місяць у 2025 році.

У межах польоту екіпаж місії Artemis 2 побуває на відстані 10 400 км від поверхні Місяця, а також облетить наш супутник зі зворотного боку на відстані 10 300 км. Це буде найбільша відстань, на якій до сьогодні побував корабель з екіпажем, якщо говорити про відстань до Землі. Під час цього польоту в далекий космос астронавти матимуть змогу побачити повністю і Землю, і Місяць.

У межах польоту екіпаж місії Artemis 2 побуває на відстані 10 400 км від поверхні Місяця, а також облетить наш супутник зі зворотного боку на відстані 10 300 км. Це буде найбільша відстань, на якій до сьогодні побував корабель з екіпажем, якщо говорити про відстань до Землі. Під час цього польоту в далекий космос астронавти матимуть змогу побачити повністю і Землю, і Місяць. Фото: NASA

Чому NASA повертається на Місяць?

Керівники NASA кажуть, що політ на Місяць займає центральне місце у програмі майбутніх пілотованих космічних польотів і це не просто повторення подвигу США, коли країні вдалося відправити людину на супутник Землі у 1969 році. У NASA заявляють, що тривалі місії на Місяць є підготовкою для першого пілотованого польоту на Марс. Звичайно ж, NASA хоче побудувати на місяці першу базу, а потім і повноцінну колонію. До речі, в освоєнні Місяця допоможе майбутня місячна космічна станція під назвою Gateway, яка буде збудована за кілька років. Вона буде своєрідним космічним аванпостом, за допомогою якого астронавти зможуть висаджуватись на Місяці, а наступного десятиліття чи пізніше, ця станція стане перевалочним пунктом для польотів на Марс.

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