Скільки часу потрібно людям, щоб колонізувати Марс та інші планети: що кажуть вчені

Колонізувати Червону планету може бути легше, ніж планети, розташовані поза Сонячною системою.

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Засновник компанії SpaceX Ілон Маск уже заявляв про те, що вже до 2050 року він хоче створити на Марсі величезну колонію, де проживатиме приблизно 1 млн осіб. Це звучить дуже оптимістично, особливо з огляду на те, що люди ще навіть не висадилися на Марсі. Але це може статися вже дуже скоро. Але скільки потрібно часу людям, щоб створити колонію на Червоній планеті? А якщо говорити про колонізацію планет за межами Сонячної системи, то скільки часу піде на їхнє заселення і чи взагалі це можливо? На ці питання відповідають виданню Live Science вчені.

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За словами Серкана Сейдема з Університету Нового Південного Уельсу, Австралія, колонізація інших планет є не зовсім простим процесом. І якщо у випадку з Марсом він виглядає більш реалістично, то у випадку з далекими екзопланетами за межами Сонячної системи все набагато складніше.

За словами Серкана Сейдема з Університету Нового Південного Уельсу, Австралія, колонізація інших планет є не зовсім простим процесом. І якщо у випадку з Марсом він виглядає більш реалістично, то у випадку з далекими екзопланетами за межами Сонячної системи все набагато складніше Фото: Live Science

Колонія на Марсі

Вчений вважає, що до 2050 року люди дійсно зможуть створити першу постійно діючу колонію на Марсі, чим підтримує слова Ілона Маска. За словами Сейдема, ключем до успіху цієї колонії буде вода. Її можна буде добувати з льоду на Марсі, а також мінералів, які її містять. Таким чином можна буде налагодити вирощування їжі на Червоній планеті, а видобутий з води водень використовувати для виробництва ракетного палива.

Але не всі вчені згодні з таким оптимістичним сценарієм і деякі з них сумніваються в тому, що колонію на Марсі справді буде створено вже менш ніж через 30 років. При цьому вони називають дуже багато різних причин. Проте, згідно з планами NASA, вже наприкінці наступного десятиліття – на початку 2040-х років перші американські астронавти мають висадитися на Марс. А Китай взагалі планує відправити туди своїх астронавтів уже за 10 років.

"У будь-якому випадку, після висадки на Марс буде створено першу базу, а потім і першу людську колонію. І цей процес може не зайняти занадто багато часу. Звичайно, ця колонія не буде повністю незалежною від Землі, адже доведеться постійно доставляти туди необхідне обладнання. Але я думаю, колонія зможе бути певною мірою самодостатньою, якщо налагодити в ній виробництво деяких необхідних для життя на цій планеті матеріалів", — каже Сейдем.

Вчений вважає, що до 2050 року люди дійсно зможуть створити першу постійну діючу колонію на Марсі, чим підтримує слова Ілона Маска. За словами Сейдема, ключем до успіху цієї колонії буде вода Фото: Live Science

За словами вченого, колонія може бути вигідною, якщо налагодити тут видобуток корисних копалин, які вирушатимуть на Землю. Також чималі гроші зможе приносити космічний туризм.

Хоча Марс є найреальнішою для колонізації планетою в Сонячній системі, все ж таки це не найкраще місце для життя людини. Тут дуже холодно, атмосфера не придатна для дихання, на планету постійно потрапляє шкідливе космічне випромінювання, та й летіти сюди із Землі потрібно від 6 до 9 місяців. Тому колонізація Марса буде не такою і легкою, вважає вчений.

Колонізація планет за межами Сонячної системи

"Тому потрібно звернути свій погляд на інші планети, тобто екзопланети, які знаходяться за межами Сонячної системи. Серед них точно є більш придатні для життя людини світи. Але вони знаходяться дуже далеко від Землі і, наприклад, апаратам "Вояджер" знадобилося 35 років, щоб відлетіти у міжзоряний простір. А багато екзопланет знаходяться дуже далеко від нас", — каже Сейдем.

За словами Фредеріка Марина зі Страсбурзького університету, Франція, технології, що є у людства, дозволять досягти найближчих до нас придатних для життя екзопланет за кілька десятків тисяч років. Тобто колонізація таких далеких світів видається чимось нереальним.

За словами Фредеріка Марина зі Страсбурзького університету, Франція, технології, що є у людства, дозволять досягти найближчих до нас придатних для життя екзопланет за кілька десятків тисяч років. Тобто колонізація таких далеких світів здається чимось нереальним Фото: NASA

"Я все ж з оптимізмом дивлюся в майбутнє і вважаю, що в майбутньому з'являться космічні кораблі, які зможуть літати набагато швидше. І, таким чином, політ на далекі екзопальнети вже не виглядає таким неможливим. Кожні 100 років швидкість засобів пересування на Землі збільшувалася приблизно в 10 разів. А це означає, що люди зможуть скоротити час своєї подорожі до цих планет на тисячі років, а може, й на сотні років", — каже Марін.

За словами вченого, щоб долетіти до іншої далекої планети за кілька сотень років, потрібно буде побудувати космічний корабель, в якому проведуть своє життя кілька поколінь земних колоністів.

За словами вченого, щоб долетіти до іншої далекої планети за кілька сотень років потрібно буде побудувати космічний корабель, в якому проведуть своє життя кілька поколінь земних колоністів. Фото: interestingengineering.com

"Хоча багато хто з цих людей і не доживе до того моменту, коли космічний корабель прибуде на придатну для життя планету, все ж таки зрештою тут буде створена колонія. Я вважаю, що на борту такого корабля повинні знаходитися спочатку приблизно 500 людей. Але як вони впораються з таким польотом, якими будуть діти та онуки цих колоністів, які народяться в космосі? Поки що ці питання залишаються без відповіді", — каже Марін.

Водночас, вчений вважає, що глобальна зміна клімату, війни та інші катаклізми можуть призвести до вимирання людства ще до того, як буде створено швидкий міжзоряний космічний корабель. Тому може бути так, що вже ніхто ніколи нікуди не полетить за межі Сонячної системи.

Як уже писав Фокус, з'явився проєкт нової рухової системи, яка дозволить долетіти до краю Сонячної системи лише за кілька років.

Також Фокус вже писав про те, що британський вчений вважає, що позаземне життя буде виявлено вже через 20 років. Але це не обов'язково буде розумне життя.