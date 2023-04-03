Сколько времени нужно людям, чтобы колонизировать Марс и другие планеты: что говорят ученые

Колонизировать Красную планету может быть легче, чем планеты, расположенные за пределами Солнечной системы.

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Основатель компании SpaceX Илон Маск уже заявлял о том, что уже к 2050 году он хочет создать на Марсе огромную колонию, в которой будет проживать примерно 1 млн человек. Это звучит очень оптимистично, особенно учитывая тот факт, что люди еще даже не высадились на Марсе. Но это возможно произойдет уже совсем скоро. Но сколько нужно будет времени людям, чтобы создать колонию на Красной планете? А если говорить о колонизации планет за пределами Солнечной системы, то сколько времени уйдет на их заселение и вообще возможно ли это? На эти вопросы отвечают изданию Live Science ученые.

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По словам Серкана Сейдема из Университета Нового Южного Уэльса, Австралия, колонизация других планет не совсем простой процесс. И если в случае с Марсом он выглядит более реалистично, то в случае с далекими экзопланетами за пределами Солнечной системы, все намного сложнее.

По словам Серкана Сейдема из Университета Нового Южного Уэльса, Австралия, колонизация других планет не совсем простой процесс. И если в случае с Марсом он выглядит более реалистично, то в случае с далекими экзопланетами за пределами Солнечной системы, все намного сложнее Фото: Live Science

Колония на Марсе

Ученый считает, что к 2050 году люди действительно смогут создать первую постоянно действующую колонию на Марсе, чем поддерживает слова Илона Маска. По словам Сейдема, ключом к успеху этой колонии будет вода. Ее можно будет добывать из льда на Марсе, а также минералов, которые ее содержат. Таким образом можно будет наладить выращивание пищи на Красной планете, а добытый из воды водород использовать для производства ракетного топлива.

Но не все ученые согласны с таким оптимистичным сценарием и некоторые из них сомневаются в том, что колония на Марсе действительно будет создана уже менее, чем через 30 лет. Пи этом они называют очень много разных причин. Тем не менее согласно планам NASA, уже в конце следующего десятилетия – в начале 2040-х годов первые американские астронавты должны высадится на Марс. А Китай вообще планирует отправить туда своих астронавтов уже через 10 лет.

"В любом случае, после высадки на Марс будет создана первая база, а затем и первая человеческая колония. И этот процесс может не занять слишком много времени. Конечно, эта колония не будет полностью независимой от Земли, ведь придется постоянно доставлять туда необходимое оборудование. Но я думаю колония сможет быть в некоторой мере самодостаточной, если наладить в ней производство некоторых необходимых для жизни на этой планете материалов", — говорит Сейдем.

Ученый считает, что к 2050 году люди действительно смогут создать первую постоянно действующую колонию на Марсе, чем поддерживает слова Илона Маска. По словам Сейдема, ключом к успеху этой колонии будет вода Фото: Live Science

По словам ученого, колония может быть выгодна, если наладить здесь добычу полезных ископаемых, которые будут отправляться на Землю. Также немалые деньги сможет приносить космический туризм.

Хотя Марс представляет собой самую реальную для колонизации планету в Солнечной системе, все же это не самое лучшее место для жизни человека. Здесь очень холодно, атмосфера не пригодна для дыхания, на планету постоянно попадает вредное космическое излучение, да и лететь сюда с Земли нужно от 6 до 9 месяцев. Поэтому колонизация Марса будет не таким и легким процессом, считает ученый.

Колонизация планет за пределами Солнечной системы

"Поэтому нужно обратить свой взгляд на другие планеты, то есть экзопланеты, которые находятся за пределами Солнечной системы. Среди них точно есть более пригодные для жизни человека миры. Но они находятся очень далеко от Земли и, например, аппаратам "Вояджер" понадобилось 35 лет, чтобы улететь в межзвездное пространство. А многие экзопланеты находятся очень далеко от нас", — говорит Сейдем.

По словам Фредерика Марина из Страсбургского университета, Франция, имеющиеся у человечества технологии позволят достичь самых близких к нам пригодных для жизни экзопланет за несколько десятков тысяч лет. То есть колонизация таких далеких миров кажется чем-то нереальным.

По словам Фредерика Марина из Страсбургского университета, Франция, имеющиеся у человечества технологии позволят достичь самых близких к нам пригодных для жизни экзопланет за несколько десятков тысяч лет. То есть колонизация таких далеких миров кажется чем-то нереальным Фото: NASA

"Я все же с оптимизмом смотрю в будущее и считаю, что в будущем появятся космические корабли, которые смогут летать намного быстрее. И, таким образом, полет на далекие экзопалнеты уже не выглядит таким невозможным. Каждые 100 лет скорость средств передвижения на Земле увеличивалась примерно в 10 раз. А это значит, что люди смогут сократить время своего путешествия к этим планетам до тысяч лет, а может и до сотен лет", — говорит Марин.

По словам ученого, для того чтобы долететь до другой далекой планеты за несколько сотен лет, нужно будет построить космический корабль, в котором проведут свою жизнь несколько поколений земных колонистов.

По словам ученого, для того чтобы долететь до другой далекой планеты за несколько сотен лет нужно будет построить космический корабль, в котором проведут свою жизнь несколько поколений земных колонистов Фото: interestingengineering.com

"Хотя многие из этих людей и не доживут до того момента, когда космический корабль прибудет на пригодную для жизни планету, все же в конечном итоге здесь будет создана колония. Я считаю, что на борту такого корабля должны будут находиться изначально примерно 500 человек. Но как они справятся с таким полетом, какими будут дети и внуки этих колонистов, которые родятся в космосе? Пока эти вопросы остаются без ответа", — говорит Марин.

В то же время ученый считает, что глобальное изменение климата, войны и другие катаклизмы могут привести к вымиранию человечества еще до того, как будет создан быстрый межзвездный космический корабль. Поэтому может оказаться так, что уже никто никогда никуда не полетит за пределы Солнечной системы.

Как уже писал Фокус, появился проект новой двигательной системы, которая позволит долететь до края Солнечной системы всего за несколько лет.

Также Фокус уже писал о том, что британский ученый считает, что внеземная жизнь будет обнаружена уже через 20 лет. Но это не обязательно будет разумная жизнь.