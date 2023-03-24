NASA дало денег. Новая разработка позволит долететь до края Солнечной системы всего за 5 лет

NASA выделило большой грант на создание модели двигательной системы, которая позволит достичь межзвездного пространства в 7 раз быстрее, чем это сделал "Вояджер-1".

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По словам автора концепции новой двигательной системы Артура Давояна из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, с ее помощью можно будет долететь до внешних планет Солнечной системы всего за 1 год, пишет ScienceAlert.

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Космический аппарат "Вояджер-1" в 2012 году покинул пределы Солнечной системы на расстоянии в 122 астрономические единицы от Солнца. Для этого ему пришлось лететь в космосе целых 35 лет. Но автор концепции новой двигательной системы Артур Давоян считает, что космический аппарат или космический корабль весом в 1 тонну сможет преодолеть это расстояние за менее, чем 5 лет.

Например, самая далека от Солнца планета Нептун находится примерно на расстоянии в 30 астрономический единиц и ученый считает, что внешних планет таким образом можно достичь всего за 1 год.

Например, самая далека от Солнца планета Нептун находится примерно на расстоянии в 30 астрономический единиц и ученый считает, что внешних планет таким образом можно достичь всего за 1 год Фото: wikipedia

Пока что это только теория, и сама идея представлена только в схемах и таблицах, которые были представлены NASA на рассмотрение. Тем не менее в космическом агентстве заинтересовались новым проектом и выделили грант на создание подробного моделирования новой двигательной системы в размере 175 тысяч долларов. Грант предусматривает финансирование начальной стадии разработок и если результаты будут хорошими, то скорее всего речь пойдет о создании прототипа и NASA выделит еще больше денег.

Сейчас ни один ракетный двигатель не позволит астронавтам долететь к межзвездному пространству в течение жизни человека. Не говоря уже о достижении самых близких звезд. Но современные космические аппараты могут это сделать.

По словам Давояна, нужно начать с двигательной установки, которая сможет помочь долететь аппарату весом в 1 тонну за 5 лет до края Солнечной системы. А следующим шагом будет разработка более мощной двигательной системы, которая позволит путешествовать намного быстрее пилотируемым космическим кораблям.

Космический аппарат "Вояджер-1" в 2012 году покинул пределы Солнечной системы на расстоянии в 122 астрономические единицы от Солнца. Для этого ему пришлось лететь в космосе целых 35 лет. Но автор концепции новой двигательной системы Артур Давоян считает, что космический аппарат или космический корабль весом в 1 тонну сможет преодолеть это расстояние за менее, чем 5 лет Фото: NASA / JPL

Согласно проекту, для реализации новой идеи быстрого перемещения в космосе необходим еще один космический аппарат, который будет помогать тому, который должен покинуть пределы Солнечной системы. Второй аппарат будет находится на околоземной орбите.

Идея состоит в том, что орбитальный аппарат "выстрелит" в межзвездный космический аппарат лучом крошечных микроскопических частиц, которые нагреет этот лазерный луч. Данные частицы будут лететь в космосе со скоростью в 120 км/с и будут толкать "парус" межзвездного космического аппарата или же эти частицы будет отталкивать специальный магнит внутри. В любом случае мощный поток частиц позволит аппарату развить огромную скорость и достичь пределов Солнечной системы менее, чем за 5 лет.

NASA выделило большой грант на создание модели двигательной системы, которая позволит достичь межзвездного пространства в 7 раз быстрее, чем это сделал "Вояджер-1" Фото: NASA

Как уже было сказано выше нужно преодолеть расстояние в более, чем 120 астрономических единиц, а одна такая единица – это 150 млн км. Диметр Земли всего 12 700 км. Поэтому можно себе представить насколько это огромное расстояние.

Если говорить о перемещении в космосе, то недавнее исследование предполагает, что инопланетные микроорганизмы могут перемещаться по галактике от планеты к планете. И признаки внеземной жизни, как считают ученые, можно обнаружить и на Земле, как уже писал Фокус.

Также Фокус писал о том, что третья попытка отправить в космос первую в мире напечатанную на 3D-принтере ракету снова провалилась. Хотя разработчики рады тому, что ракета оторвалась от земли, хоть и не попала на орбиту.