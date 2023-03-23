Запуск первой в мире напечатанной на 3D-принтере ракеты: третий "блин" снова комом (видео)

Американская компания Relativity Space совершила запуск своей уникальной ракеты-носителя, но все пошло не совсем по плану. Тем не менее разработчики не унывают.

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Новейшая ракета-носитель, которая была создана с помощью 3D-печати и является первой подобной в мире, впервые стартовала с космодрома на мысе Канаверал, штата Флорида, США, 23 марта. Это была уже третья попытка запуска для компании Relativity Space, но она не совсем увенчалась успехом, пишет Space.

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В 2:25 ночи по Киеву 23 марта состоялся дебютный запуск ракеты-носителя Terran 1 в космос. Для компании Relativity Space, которая создала почти все компоненты ракеты с помощью 3D-принтера, это уже была третья попытка осуществить дебютный исторический полет подобной уникальной в своем роде ракеты.

Как уже писал Фокус еще 8 марта ракета Terran 1 должна была отправиться в свой первый полет, но из-за технических проблем старт перенесли на 11 марта, но погодные условия также не позволили произвести запуск.

Новейшая ракета-носитель, которая была создана с помощью 3D-печати и является первой подобной в мире, впервые стартовала с космодрома на мысе Канаверал, штата Флорида, США, 23 марта. Это была уже третья попытка запуска для компании Relativity Space, но она не совсем увенчалась успехом Фото: Relativity Space

Но дебютный для ракеты-носителя полет в космос не совсем увенчался успехом. На самом деле главная цель так и не была достигнута – ракета не вышла на низкую околоземную орбиту. Но сам факт того, что она оторвалась успешно от земли, по мнению представителей Relativity Space, является успехом.

Изначально все шло по плану. Ракета Terran 1 поднялась ввысь, достигла нужной высоты, на которой отделилась вторая ступень первой в мире подобной ракеты. Но примерно через 3 минуты после старта что-то пошло не так, и вторая ступень так и не смогла выйти на низкую околоземную орбиту.

Но представителей Relativity Space не сильно расстраивает данный факт. По словам Арва Тизани Келли, никто еще никогда не пробовал отправить в космос напечатанную на 3D-принтере ракету, но сам запуск помог собрать много важных данных.

"Несмотря на то, что наша ракета не достигла цели мы смогли показать, что такие ракеты могут взлетать и у них большие перспективы", — говорит Арва Тизани Келли.

По словам представителей Relativity Space, в любом случае запуск хоть и наполовину, но был успешным, и все полученные данные во время дебютного полета ракеты будут использованы для устранения неполадок.

Изначально все шло по плану. Ракета Terran 1 поднялась ввысь, достигла нужной высоты, на которой отделилась вторая ступень первой в мире подобной ракеты. Но примерно через 3 минуты после старта что-то пошло не так, и вторая ступень так и не смогла выйти на низкую околоземную орбиту Фото: Relativity Space

Кроме того, что Terran 1 является первой в своем роде "печатной" ракетой, ее двигатели работают на смеси из жидкого метана и жидкого кислорода. Если бы запуск полностью удался, то это была бы первая ракета, запущенная в космос, которая работает на таком топливе. Кстати, такую же смесь использует ракета Starship от SpaceX, запуск которой еще не состоялся.

У компании-разработчика очень далеко идущие планы по использованию "печатных" ракет. Например, известно, что уже заключены контракты на вывод в космос полезных грузов на сумму 1,65 миллиарда долларов.

Хотя только часть этих денег пойдет на запуски ракеты Terran 1, остальные деньги будут использованы для запусков более мощной ракеты-носителя Terran R. Также она больше, чем Terran 1: высота последней – 33 метра, а высота многоразовой ракеты Terran R – 66 метров. Эта ракета должна впервые полететь в космос в 2024 году. Кстати, эта также напечатанная на 3D-принтере ракета сможет нести до 20 тонн грузов на орбиту.

Во время дебютного запуска ракеты-носителя не всегда все проходит гладко. Например, как уже писал Фокус, недавно новая японская космическая ракета H3 также не смогла выйти на орбиту.