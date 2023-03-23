Запуск першої у світі надрукованої на 3D-принтері ракети: третій "млинець" знову нанівець (відео)

Американська компанія Relativity Space здійснила запуск своєї унікальної ракети-носія, але все пішло не зовсім за планом. Проте розробники не сумують.

Related video

Нова ракета-носій, яка була створена за допомогою 3D-друку і є першою подібною до світу, вперше стартувала з космодрому на мисі Канаверал, штат Флорида, США, 23 березня. Це була вже третя спроба запуску компанії Relativity Space, але вона не зовсім увінчалася успіхом, пише Space.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та захопливі новини зі світу науки!

О 2:25 ночі по Києву 23 березня відбувся дебютний запуск ракети-носія Terran 1 у космос. Для компанії Relativity Space, яка створила майже всі компоненти ракети за допомогою 3D-принтера, це вже була третя спроба здійснити дебютний історичний політ подібної унікальної ракети.

Як уже писав Фокус ще 8 березня ракета Terran 1 мала відправитися у свій перший політ, але через технічні проблеми старт перенесли на 11 березня, але погодні умови також не дозволили зробити запуск.

Нова ракета-носій, яка була створена за допомогою 3D-друку і є першою подібною до світу, вперше стартувала з космодрому на мисі Канаверал, штату Флорида, США, 23 березня. Це була вже третя спроба запуску компанії Relativity Space, але вона не зовсім увінчалася успіхом Фото: Relativity Space

Але дебютний для ракети-носія політ у космос не зовсім увінчався успіхом. Насправді головної мети так і не було досягнуто — ракета не вийшла на низьку навколоземну орбіту. Але сам факт того, що вона успішно відірвалася від землі, на думку представників Relativity Space, є успіхом.

Спочатку все йшло за планом. Ракета Terran 1 піднялася вгору, досягла потрібної висоти, на якій відділився другий ступінь першої у світі подібної ракети. Але приблизно через 3 хвилини після старту щось пішло не так, і другий щабель так і не зміг вийти на низьку навколоземну орбіту.

Але представників Relativity Space не дуже засмучує цей факт. За словами Арва Тізані Келлі, ніхто ще ніколи не намагався відправити в космос надруковану на 3D-принтері ракету, але сам запуск допоміг зібрати багато важливих даних.

"Незважаючи на те, що наша ракета не досягла мети, ми змогли показати, що такі ракети можуть злітати і у них великі перспективи", — говорить Арва Тізані Келлі.

За словами представників Relativity Space, у будь-якому випадку запуск хоч і наполовину, але був успішним, і всі отримані дані під час дебютного польоту ракети будуть використані для усунення несправностей.

Спочатку все йшло за планом. Ракета Terran 1 піднялася вгору, досягла потрібної висоти, на якій відокремилася другий ступінь першої у світі подібної ракети. Але приблизно через 3 хвилини після старту щось пішло не так, і другий ступінь так і не зміг вийти на низьку навколоземну орбіту Фото: Relativity Space

Крім того, що Terran 1 є першою у своєму роді "друкованою" ракетою, її двигуни працюють на суміші з рідкого метану та рідкого кисню. Якби запуск повністю вдався, це була б перша ракета, запущена в космос, яка працює на такому паливі. До речі, таку суміш використовує ракета Starship від SpaceX, запуск якої ще не відбувся.

У компанії-розробника дуже далекосяжні плани щодо використання "друкованих" ракет. Наприклад, відомо, що вже укладено контракти на виведення до космосу корисних вантажів на суму 1,65 мільярда доларів.

Хоча тільки частина цих грошей піде на запуски ракети Terran 1, решта грошей буде використана для запусків потужнішої ракети-носія Terran R. Також вона більша, ніж Terran 1: висота останньої — 33 метри, а висота багаторазової ракети Terran R — 66 метрів. Ця ракета має вперше полетіти у космос у 2024 році. До речі, ця надрукована на 3D-принтері ракета зможе нести до 20 тонн вантажів на орбіту.

Під час дебютного запуску ракети-носія не завжди все відбувається гладко. Наприклад, як уже писав Фокус, нещодавно нова японська космічна ракета H3 також не змогла вийти на орбіту.