Запуск у космос першої в світі надрукованої на 3D-принтері ракети зазнав невдачі (відео)

За 70 секунд до старту диспетчери місії перервали запуск найбільшого у світі такого транспортного засобу.

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Ракета-носій Terran 1 від компанії Relativity Space так і залишилася на стартовому майданчику на мисі Канаверал (штат Флорида, США) після того, як не змогла здійснити свій дебютний політ у космос. Ця ракета, майже повністю надрукована на 3D-принтері, є найбільшим у світі об'єктом, який мав вирушити за межі Землі, пише Space.

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Компанія Relativity Space не змогла здійснити перший в історії запуск у космос ракети-носія Terran 1, яка складається на 85% із деталей, надрукованих на 3D-принтері.

Компанія Relativity Space не змогла здійснити перший в історії запуск у космос ракети-носія Terran 1, яка складається на 85% із деталей, надрукованих на 3D-принтері Фото: Relativity Space

Цей запуск мав відбутися увечері 8 березня, але зворотний відлік було зупинено за 70 секунд до старту через виявлене підвищення температури палива в двигунах верхнього ступеня ракети. Спочатку інженери компанії Relativity Space хотіли вирішити проблему, що швидко виникла, але потім було прийнято рішення перенести запуск. Унікальна ракета залишиться на стартовому майданчику до 11 березня, коли відбудеться друга спроба відправити Terran 1 до космосу.

Унікальна ракета залишиться на стартовому майданчику до 11 березня, коли відбудеться друга спроба відправити Terran 1 до космосу. Фото: Relativity Space

За словами представників компанії Relativity Space, штаб-квартира якої знаходиться в Каліфорнії, вони покладають велику надію на цю ракету і впевнені, що наступна спроба відправити вперше в історії надруковану на 3D-принтері ракету увінчається успіхом.

У порівнянні з існуючими двоступінчастими ракетами-носіями, Terran 1 має відносно невеликий розмір – 33 метри (це приблизна висота 10-поверхового будинку). Основне завдання даної ракети у тому, щоб виводити на низьку навколоземну орбіту невеликі супутники. Але унікальність ракети полягає в тому, що 85% складових її деталей було створено за допомогою 3D-принтера. До речі, 9 двигунів першого ступеня ракети, які працюють на рідкому метані, було створено таким же способом.

За заявою представників Relativity Space, унікальна ракета-носій Terran 1 може виводити у космос від 900 до 1250 кг корисних вантажів. При цьому вартість кожного запуску становить приблизно 12 млн. доларів.

Наразі інженери американської компанії ведуть активну роботу над створенням багаторазової ракети Terran R, яка матиме висоту 66 метрів і зможе доставляти до космосу 20 тонн корисних вантажів. Перший запуск цієї ракети заплановано на 2024 рік.

Якщо старт ракети Terran 1 не просто відбудеться, а її політ пройде успішно, це доведе життєздатність технології, за допомогою якої було створено даний об'єкт. Тобто, майбутні ракети можна буде майже повністю створювати за допомогою 3D-друку. Принаймні так вважають у компанії Relativity Space.

Також невдало, як і запуск ракети Terran 1, завершився дебютний політ ракети H3, яку створили в Японії. Як уже писав Фокус, ця ракета злетіла, але двигуни в другому ступені не заробили, тому диспетчери місії надіслали команду на самознищення об'єкта.

Також Фокус писав про те, що у Міжнародної космічної станції виникли проблеми. Станції довелося змінити орбіту, щоб не зіткнутися із супутником.