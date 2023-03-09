ДТП у космосі. МКС довелося змінити орбіту, щоб не зіткнутися із супутником

Міжнародна космічна станція провела маневр ухилення через загрозу зіткнення із супутником, який спостерігає за Землею.

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Величезна кількість космічного сміття, а також кількість супутників, що працюють, стають справжньою проблемою для орбітальної станції. Стало відомо, що кілька днів тому МКС мало не потрапила до "космічної ДТП", але все обійшлося, пише Space.

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Згідно з повідомленням NASA, з МКС міг зіткнутися комерційний аргентинський супутник Nusat-17, який займається спостереженнями за нашою планетою. Це один із 10 супутників групи Nusat, які були запущені в 2020 році компанією Satellogic.

За словами Джонатана Макдауелл з Гарвард-Смітсонівського центру астрофізики, США, ця група супутників є однією з кількох собі подібних, орбіти яких поступово зближуються з орбітою МКС.

Сама дуже неприємна ситуація для станції сталася в другій половині дня 6 березня, коли на станції було запущено двигуни вантажного корабля "Прогрес-83" (він з'єднаний з МКС зараз) для того, щоб провести маневр ухилення та уникнути зіткнення з супутником. Двигуни працювали приблизно 6 хвилин і таким чином орбітальна станція змогла піднятися трохи вище, щоб не перетнутися з траєкторією польоту космічного апарату.

На цей раз зіткнення довелося уникнути, але подібні маневри ухилення не є чимось незвичайним для космічної станції. Згідно з повідомленням NASA, за весь час роботи МКС з 1999 року, МКС провела 32 подібні коригування своєї траєкторії польоту, щоб не зіткнутися із супутниками чи уламками космічного сміття.

На цей раз зіткнення довелося уникнути, але подібні маневри ухилення не є чимось незвичайним для космічної станції. Згідно з повідомленням NASA, за весь час роботи МКС з 1999 року, МКС провела 32 подібні коригування своєї траєкторії польоту, щоб не зіткнутися із супутниками чи уламками космічного сміття. Фото: wikipedia

Минулого року справжньою загрозою для станції стали уламки російського супутника "Космос 1408", знищеного в результаті випробування російської протисупутникової системи. Тоді МКС також довелося провести маневр зміни своєї орбіти.

Як уже писав Фокус NASA звинуватило Росію у створенні загрози для МКС та астронавтів через випробування цієї зброї у листопаді 2021 року. Від уламків супутника "Космос 1408" МКС довелося ухилиться спочатку у червні минулого року, а потім у жовтні, як уже писав Фокус.

Насправді, наближення супутника Nusat-17 до космічної станції не стало несподіванкою для NASA. Інформацію про те, що якийсь космічний об'єкт може зіткнутися зі станцією, американці отримали ще 5 березня. Фахівці NASA та "Роскосмосу" провели необхідні розрахунки для правильного маневру ухилення та спільно з екіпажем станції підготувалися до зміни курсу. Приблизно за 20 хвилин до передбачуваного зближення супутника з МКС було запущено двигуни вантажного корабля.

Ця неприємна ситуація в космосі сталася за кілька днів після того, як на МКС прибув новий екіпаж місії Crew-6 на космічному кораблі SpaceX Crew Dragon. Попередній екіпаж із місії Crew-5 вирушить додому на такому ж кораблі вже ввечері, 9 березня, і прибуде на Землю у п'ятницю, 10 березня. Звісно, якщо все піде за планом.

Фокус також писав про те, що у листопаді минулого року на низькій навколоземній орбіті вибухнула китайська ракета та розпалася на 50 фрагментів, які також можуть загрожувати МКС.

Також Фокус писав про те, що у грудні 2022 року частина старого російського розгінного блоку "Фрегат" мало не зашкодила Міжнародній космічній станції.