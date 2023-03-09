ДТП у космосі. МКС довелося змінити орбіту, щоб не зіткнутися із супутником
Міжнародна космічна станція провела маневр ухилення через загрозу зіткнення із супутником, який спостерігає за Землею.
Величезна кількість космічного сміття, а також кількість супутників, що працюють, стають справжньою проблемою для орбітальної станції. Стало відомо, що кілька днів тому МКС мало не потрапила до "космічної ДТП", але все обійшлося, пише Space.
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Згідно з повідомленням NASA, з МКС міг зіткнутися комерційний аргентинський супутник Nusat-17, який займається спостереженнями за нашою планетою. Це один із 10 супутників групи Nusat, які були запущені в 2020 році компанією Satellogic.
За словами Джонатана Макдауелл з Гарвард-Смітсонівського центру астрофізики, США, ця група супутників є однією з кількох собі подібних, орбіти яких поступово зближуються з орбітою МКС.
Сама дуже неприємна ситуація для станції сталася в другій половині дня 6 березня, коли на станції було запущено двигуни вантажного корабля "Прогрес-83" (він з'єднаний з МКС зараз) для того, щоб провести маневр ухилення та уникнути зіткнення з супутником. Двигуни працювали приблизно 6 хвилин і таким чином орбітальна станція змогла піднятися трохи вище, щоб не перетнутися з траєкторією польоту космічного апарату.
На цей раз зіткнення довелося уникнути, але подібні маневри ухилення не є чимось незвичайним для космічної станції. Згідно з повідомленням NASA, за весь час роботи МКС з 1999 року, МКС провела 32 подібні коригування своєї траєкторії польоту, щоб не зіткнутися із супутниками чи уламками космічного сміття.
Минулого року справжньою загрозою для станції стали уламки російського супутника "Космос 1408", знищеного в результаті випробування російської протисупутникової системи. Тоді МКС також довелося провести маневр зміни своєї орбіти.
Як уже писав Фокус NASA звинуватило Росію у створенні загрози для МКС та астронавтів через випробування цієї зброї у листопаді 2021 року. Від уламків супутника "Космос 1408" МКС довелося ухилиться спочатку у червні минулого року, а потім у жовтні, як уже писав Фокус.
Насправді, наближення супутника Nusat-17 до космічної станції не стало несподіванкою для NASA. Інформацію про те, що якийсь космічний об'єкт може зіткнутися зі станцією, американці отримали ще 5 березня. Фахівці NASA та "Роскосмосу" провели необхідні розрахунки для правильного маневру ухилення та спільно з екіпажем станції підготувалися до зміни курсу. Приблизно за 20 хвилин до передбачуваного зближення супутника з МКС було запущено двигуни вантажного корабля.
Ця неприємна ситуація в космосі сталася за кілька днів після того, як на МКС прибув новий екіпаж місії Crew-6 на космічному кораблі SpaceX Crew Dragon. Попередній екіпаж із місії Crew-5 вирушить додому на такому ж кораблі вже ввечері, 9 березня, і прибуде на Землю у п'ятницю, 10 березня. Звісно, якщо все піде за планом.
Фокус також писав про те, що у листопаді минулого року на низькій навколоземній орбіті вибухнула китайська ракета та розпалася на 50 фрагментів, які також можуть загрожувати МКС.
Також Фокус писав про те, що у грудні 2022 року частина старого російського розгінного блоку "Фрегат" мало не зашкодила Міжнародній космічній станції.