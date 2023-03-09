ДТП в космосе. МКС пришлось изменить орбиту, чтобы не столкнуться со спутником

Международная космическая станция провела маневр уклонения из-за угрозы столкновения со спутником, наблюдающим за Землей.

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Огромное количество космического мусора, а также увеличивающееся количество работающих спутников становятся настоящей проблемой для орбитальной станции. Стало известно, что несколько дней назад МКС чуть не попала в "космическое ДТП", но все обошлось, пишет Space.

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Согласно сообщению NASA, с МКС мог столкнуться аргентинский коммерческий спутник Nusat-17, который занимается наблюдениями за нашей планетой. Это один из 10 спутников группы Nusat, которые были запущены в 2020 году компанией Satellogic.

По словам Джонатана Макдауэлла из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики, США, эта группа спутников является одной из нескольких себе подобных, орбиты которых постепенно сближаются с орбитой МКС.

Сама очень неприятная ситуация для станции произошла во второй половине дня 6 марта, когда на станции были запущены двигатели грузового корабля "Прогресс-83" (он состыкован с МКС в настоящее время) для того, чтобы провести маневр уклонения и избежать столкновения со спутником. Двигатели работали примерно 6 минут и таким образом орбитальная станция смогла подняться немного выше, чтобы не пересечься с траекторией полета космического аппарата.

В этот раз столкновения пришлось избежать, но подобные маневры уклонения не являются уже чем-то необычным для космической станции. Согласно сообщению NASA, за все время работы МКС с 1999 года, МКС провела 32 подобные корректировки своей траектории полета, чтобы не столкнутся со спутниками или обломками космического мусора.

В этот раз столкновения пришлось избежать, но подобные маневры уклонения не являются уже чем-то необычным для космической станции. Согласно сообщению NASA, за все время работы МКС с 1999 года, МКС провела 32 подобные корректировки своей траектории полета, чтобы не столкнутся со спутниками или обломками космического мусора Фото: wikipedia

В прошлом году настоящей угрозой для станции стали обломки российского спутника "Космос 1408", который был уничтожен в результате испытания российской противоспутниковой системы. Тогда МКС также пришлось провести маневр по изменению своей орбиты.

Как уже писал Фокус NASA обвинило Россию в создании угрозы для МКС и астронавтов из-за испытания данного оружия в ноябре 2021 года. От обломков спутника "Космос 1408" МКС пришлось уклонятся сначала в июне прошлого года, а затем в октябре, как уже писал Фокус.

На самом деле приближение спутника Nusat-17 к космической станции не стало неожиданностью для NASA. Информацию о то, что какой-то космический объект может столкнутся со станцией американцы получили еще 5 марта. Специалисты NASA и "Роскосмоса" провели необходимые расчеты для правильного маневра уклонения и совместно с экипажем станции подготовились к изменению курса. Примерно за 20 минут до предполагаемого сближения спутника с МКС были запущены двигатели грузового корабля.

Данная неприятная ситуация в космосе произошла через несколько дней после того, как на МКС прибыл новый экипаж миссии Crew-6 на космическом корабле SpaceX Crew Dragon. Предыдущий экипаж из миссии Crew-5 отправится домой на таком же корабле уже вечером, 9 марта и прибудет на Землю в пятницу, 10 марта. Конечно, если все пойдет по плану.

Фокус также писал о том, что в ноябре прошлого года на низкой околоземной орбите взорвалась китайская ракета и распалась на 50 фрагментов, которые также могут угрожать МКС.

Также Фокус писал о том, что в декабре 2022 года часть старого российского разгонного блока "Фрегат" чуть не повредила Международную космическую станцию.