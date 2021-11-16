На МКС задраили люки. NASA обвинило Россию в создании угрозы для станции и астронавтов

Россия испытала свою противоспутниковую систему и теперь МКС каждые 90 минут пролетает через облако обломков.

В минувший понедельник, 15 ноября, Россия испытала свое противоспутниковое оружие, чем создала угрозу для МКС и астронавтов. Об этом сообщает NASA.

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"Из-за обломков, образовавшихся в результате разрушительного испытания российской противоспутниковой системы (ASAT), астронавты на МКС были вынуждены предпринять авариные меры для обеспечения безопасности", – заявил на брифинге директор NASA Билл Нельсон.

"Как и госсекретарь Блинкен, я возмущен этим безответственным и дестабилизирующим действием. С такой долгой историей космических полетов, как у России, немыслимо было подвергнуть такой опасности не только американских, но и российских космонавтов. Такие действия безрассудны и опасны, они также угрожают китайской космической станции и китайским астронавтам" – добавил глава NASA.

Известно, что экипажу МКС приказали закрыть люки разных модулей станции, включая "Коламбус" (европейский модуль), "Кибо" (исследовательская лаборатория), "Бигелоу" (экспериментальный жилой модуль) и шлюз для выхода в открытый космос "Квест". Люки между российским и американским сегментами оставили открытыми.

Дополнительные меры предосторожности были приняты, когда МКС проходила сквозь облако обломков. Члены экипажа станции закрылись в своих космических кораблях около 2 часов ночи по восточному времени и вышли оттуда около 4 часов утра. Сейчас космическая станция проходит сквозь облако обломков каждые 90 минут, но специалисты из Космического центра имени Джонсона NASA определили, что наивысший риск был во время второго и третьего пролета.

"NASA продолжит наблюдение за обломками в ближайшие дни и позже, чтобы обеспечить безопасность нашей команды на орбите", – подчеркнул Нельсон.

Он также добавил, что в ходе испытания российской противоспутниковой системы было создано более 1500 отслеживаемых орбитальных обломков, и вероятно, появились сотни тысяч кусков меньшего размера, которые невозможно отследить.

Целью запущенной Россией ракеты был советский разведывательные спутник 1982 года "Космос 1408", который не функционировал в течение нескольких десятилетий.

В это же время, в Пентагоне заявили, что Россия не уведомила США о проведении подобных испытаний.

Фото: Скриншот

В России пока официально не комментировали сложившуюся ситуацию и обвинения со стороны США и NASA. Но еще вчера Роскосмос в Twitter уверял, что МКС работает в штатном режиме.