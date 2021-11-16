На МКС задраїли люки. NASA звинуватило Росію у створенні загрози для станції та астронавтів

Росія випробувала свою супутникову систему і тепер МКС кожні 90 хвилин пролітає через хмару уламків.

Минулого понеділка, 15 листопада, Росія випробувала свою протисупутникову зброю, чим створила загрозу для МКС та астронавтів. Про це повідомляє NASA.

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"Через уламки, що утворилися внаслідок руйнівного випробування російської протисупутникової системи (ASAT), астронавти на МКС були змушені вжити аварійних заходів для гарантування безпеки", — заявив на брифінгу директор NASA Білл Нельсон.

"Як і держсекретар Блінкен, я обурений цією безвідповідальною і дестабілізувальною дією. З такою довгою історією космічних польотів, як у Росії, немислимо було наразити таку небезпеку не тільки американських, а й російських космонавтів. Такі дії безрозсудні та небезпечні, вони також погрожують китайській станції та китайським астронавтам", — додав глава NASA.

Відомо, що екіпажу МКС наказали закрити люки різних модулів станції, враховуючи "Коламбус" (європейський модуль), "Кібо" (дослідна лабораторія), "Бігелоу" (експериментальний житловий модуль) та шлюз для виходу у відкритий космос "Квест". Люки між російським та американським сегментами залишили відкритими.

Додаткові запобіжні заходи були вжиті, коли МКС проходила крізь хмару уламків. Члени екіпажу станції закрилися у своїх космічних кораблях приблизно о 2 годині ночі за східним часом і вийшли звідти приблизно о 4 годині ранку. Наразі космічна станція проходить крізь хмару уламків кожні 90 хвилин, але фахівці з Космічного центру імені Джонсона NASA визначили, що найвищий ризик був під час другого та третього прольоту.

"NASA продовжить спостереження за уламками найближчими днями і пізніше, щоб гарантуватибезпеку нашої команди на орбіті", — наголосив Нельсон.

Він також додав, що в процесі випробування російської протисупутникової системи було створено понад 1 500 орбітальних уламків, що відстежуються, і ймовірно, з'явилися сотні тисяч шматків меншого розміру, які неможливо відстежити.

Метою запущеної Росією ракети був радянський розвідувальний супутник 1982 року "Космос 1408", який не функціонував протягом кількох десятиліть.

У той же час у Пентагоні заявили, що Росія не повідомила США про проведення подібних випробувань.

Фото: Скриншот

У Росії поки офіційно не коментували ситуацію і звинувачення з боку США та NASA. Але ще вчора Роскосмос у Twitter запевняв, що МКС працює у штатному режимі.