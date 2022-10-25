МКС пришлось уйти от столкновения с обломками спутника-разведчика "Космос 1408", — NASA

По информации журналистов CNN, обломки российского аппарата на орбите появились после испытания Россией противоспутникового оружия на околоземной орбите.

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Международная космическая станция (МКС) могла подвергнуться опасности столкновения с космическим мусором, который оказался на пути орбитального полета станции. Чтобы уклонится от столкновения, МКС пришлось запустить на 5 минут и 5 секунд свои двигатели для совершения маневра по уклонению от обломков (PDAM). Об этом в пресс-релизе сообщает агентство NASA.

"В течение 5 минут 5 секунд выполняли маневр по уклонению от обломков (Pre-Determined Debris Avoidance Maneuver — PDAM), чтобы обеспечить комплексу дополнительное удаление от прогнозируемого пути фрагмента обломков российского космического корабля "Космос 1408", — говорится в сообщении.

В результате маневра, который был совершен 25 октября в 03:25 по Киеву высота МКС увеличилась на 0,32 км в апогее и на 1,28 км в перигее.

Как сообщил телеканал СNN, в NASA уже предупреждали о рисках распространения мусора в космосе, вызванного резким увеличением количества спутников на орбите и несколькими случаями преднамеренного их уничтожения правительствами. По информации журналистов, аппарат "Космос-1408" был уничтожен в ходе испытания Россией противоспутникового оружия на околоземной орбите.

[ + – ] Фото фрагментов спутника "Космос 1408"

Согласно данным NASA, МКС вынуждена менять свою орбиту, чтобы избежать космического мусора, примерно раз в год. Если вероятность столкновения превышает 1 к 10 000, станция совершает маневр PDAM вдали от объекта.

Насколько опасно столкновение МКС с космическим мусором

Космонавт Михаил Корниенко пояснил, что если МКС столкнется на своей орбите с космическим мусором, это вполне вероятно приведет к пробоине корпуса станции. Это чревато неминуемым падением давления на станции, что в свою очередь ставит под угрозу жизни космонавтов на борту МКС.

По его словам, все будет зависеть от количества и размеров пробоин в корпусе. В любом случае у экипажа есть резервное время для проведения ремонтных работ по герметизации поврежденных участков.

"Если вот этого резервного времени до 500 мм падения давления экипажу хватает для нахождения пробоины, ну значит, станция будет спасена. Если это катастрофическое падение давления, значит, надо герметизировать корабль и спускаться на Землю", — объяснил Корниенко.

Напомним, 20 июня на околоземной орбите Россия добавила космического мусора в виде обломков советского спутника "Космос-1408". Международная космическая станция совершила маневр и изменила орбиту, чтобы не столкнуться с обломками уничтоженного аппарата.