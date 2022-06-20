МКС чуть не пострадала от испытаний российского оружия: что произошло

Международной космической станции до сих пор угрожают обломки сбитого ракетой РФ советского спутника.

Из-за того, что на околоземной орбите Россия добавила космического мусора в виде обломков советского спутника "Космос-1408", МКС пришлось совершить маневр уклонения, чтобы станция не столкнулась с одни из них, сообщает Space.

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Как уже писал Фокус, в ноябре 2021 года Россия провела испытание своего оружия, которое способно сбивать спутники на околоземной орбите. Целью для поражения был выбран неработающий космический объект "Космос-1408", который согласно данным NASA при запуске с космодрома Плесецк в 1982 году имел название "Целина-Д". Этот спутник был разведывательным аппаратом.

Тогда NASA обвинило Россию в том, что ракетный удар по спутнику привел к появлению более, чем полутора тысяч обломков, которые представляют угрозу для МКС и других космических аппаратов на орбите в ближайшие годы.

[ + – ] NASA обвинило Россию в том, что ракетный удар по спутнику привел к появлению более, чем полутора тысяч обломков, которые представляют угрозу для МКС и других космических аппаратов на орбите в ближайшие годы Фото: wikipedia

После появление сообщения о разрушении спутника астронавты на МКС задраили люки между модулями станции и шлюз для выхода в космос, и приготовились к возможной аварийной ситуации. Позже, как уже писал Фокус, космический мусор от взрыва спутника рассеялся и начал представлять угрозу для выходящих в космос астронавтов. Поэтому NASA на некоторые время отложило выходы в открытый космос.

На днях, очередной обломок от спутника "Космос-1408" снова стал угрозой для МКС. Чтобы избежать столкновения на станции пришлось провести незапланированный маневр уклонения. Чтобы его осуществить, "Роскосмос" использовал космический грузовой корабль "Прогресс-81", который состыкован к МКС.

Фокус уже писал о том, что несмотря на угрозы прекратить любое сотрудничество на орбитальной станции, все же Россия впервые с начала вторжения в Украину отправила туда грузовой корабль "Прогресс".

[ + – ] Несмотря на угрозы прекратить любое сотрудничество на орбитальной станции, все же Россия впервые с начала вторжения в Украину отправила туда грузовой корабль "Прогресс-81". Фото: space.com

Как сообщил в своем Telegram-канале руководитель российского космического агентства Дмитрий Рогозин, с помощью двигателей "Прогресса" маневр был совершен успешно и столкновения не произошло.

[ + – ] Руководитель российского космического агентства Дмитрий Рогозин, с помощью двигателей "Прогресса" маневр был совершен успешно и столкновения не произошло Фото: Скриншот

С помощью грузового корабля, который запустил свои двигатели на 4,5 минуты, удалось сместить траекторию полета станции от траектории полета обломка советского спутника.

В NASA сообщили, что согласно их прогнозу, если бы маневр уклонение не был осуществлен вовремя, то обломок спутника мог пролететь очень близко к станции. По оценкам, траектория полета космического мусора проходила на расстоянии в примерно 600 метров от МКС и не могла навредить станции или астронавтам, но все же было принято решение изменить траекторию полета МКС.

Напоминаем, что астронавты МКС рассказали, как видят войну в Украине из космоса. По словам Маттиаса Маурера, он видел взрывы снарядов над Украиной из иллюминатора станции.