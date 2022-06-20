МКС мало не постраждала від випробувань російської зброї: що сталося

Міжнародній космічній станції досі загрожують уламки збитого ракетою РФ радянського супутника.

Через те, що на навколоземній орбіті Росія додала космічного сміття у вигляді уламків радянського супутника "Космос-1408", МКС довелося зробити маневр ухилення, щоб станція не зіткнулася з одними з них, повідомляє Space.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Технології та наука" в Facebook Підписатись

Як уже писав Фокус, у листопаді 2021 року Росія провела випробування своєї зброї, яка здатна збивати супутники на навколоземній орбіті. Ціллю ураження було обрано непрацюючий космічний об'єкт "Космос-1408", який згідно з даними NASA при запуску з космодрому Плесецьк в 1982 мав назву "Целіна-Д". Цей супутник був розвідувальним апаратом.

Тоді NASA звинуватило Росію в тому, що ракетний удар по супутнику призвів до появи понад півтори тисячі уламків, які становлять загрозу для МКС та інших космічних апаратів на орбіті найближчими роками.

[ + – ] NASA звинуватило Росію в тому, що ракетний удар по супутнику призвів до появи більш ніж півтори тисячі уламків, які становлять загрозу для МКС та інших космічних апаратів на орбіті в найближчі роки Фото: wikipedia

Після появи повідомлення про руйнування супутника астронавти на МКС задраїли люки між модулями станції та шлюз для виходу в космос, і приготувалися до можливої аварійної ситуації. Пізніше, як уже писав Фокус, космічне сміття від вибуху супутника розвіялося і почало становити загрозу для астронавтів, що виходять в космос. Тому NASA на певний час відклало виходи у відкритий космос.

Днями черговий уламок від супутника "Космос-1408" знову став загрозою для МКС. Щоб уникнути зіткнення на станції, довелося провести незапланований маневр ухилення. Щоб його здійснити, "Роскосмос" використав космічний вантажний корабель "Прогрес-81", який зістикований до МКС.

Фокус уже писав про те, що попри погрози припинити будь-яку співпрацю на орбітальній станції, все ж таки Росія вперше з початку вторгнення в Україну відправила туди вантажний корабель "Прогрес".

[ + – ] Незважаючи на погрози припинити будь-яку співпрацю на орбітальній станції, все ж таки Росія вперше з початку вторгнення в Україну відправила туди вантажний корабель "Прогрес-81". Фото: space.com

Як повідомив у своєму Telegram-каналі керівник російського космічного агентства Дмитро Рогозін, за допомогою двигунів "Прогресу" маневр було здійснено успішно і зіткнення не сталося.

[ + – ] Керівник російського космічного агентства Дмитро Рогозін зазначив, за допомогою двигунів "Прогресу", маневр був здійснений успішно і зіткнення не сталося Фото: Скриншот

За допомогою вантажного корабля, який запустив свої двигуни на 4,5 хвилини, вдалося змістити траєкторію польоту станції від траєкторії польоту уламка радянського супутника.

У NASA повідомили, що згідно з їхнім прогнозом, якби маневр ухилення не було здійснено вчасно, уламок супутника міг пролетіти дуже близько до станції. За оцінками, траєкторія польоту космічного сміття проходила на відстані приблизно 600 метрів від МКС і не могла нашкодити станції або астронавтам, але все ж таки було прийнято рішення змінити траєкторію польоту МКС.

Нагадуємо, що астронавти МКС розповіли, як бачать війну в Україні із космосу. За словами Маттіаса Маурера, він бачив вибухи снарядів над Україною з ілюмінатора станції.