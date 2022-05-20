Дим і спалахи ракет уночі: астронавти МКС розповіли, як бачать війну в Україні з космосу

Німецький астронавт Маттіас Маурер спостерігав за вибухами снарядів над Україною з ілюмінатора. Також він побажав нашій країні перемоги та додав, що "війна відкидає на десятиліття тому".

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52-річний німецький астронавт Маттіас Маурер провів пів року на Міжнародній космічній станції і зараз у Кельнському космічному центрі відбувається відновлення після своєї місії. Після повернення на Землю він дав інтерв'ю німецькій пресі й, зокрема, розповів, що бойові зіткнення в Україні видно навіть з МКС. Про це повідомляє Bild.

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Журналісти, серед іншого, запитали, чи видно з космосу війну в Україні. Він зазначив, що у вікно ілюмінатора міг розглянути хмари диму та нічні вибухи ракет над тим місцем на земній кулі, де знаходиться Україна. За словами Маурера, його дуже засмучують те, що відбувається.

"Сподіваюся, що народ України скоро зможе жити у вільній країні. Війна відкидає нас на десятиліття тому. Після війни нам доводиться знову вибудовувати мости", — зазначив астронавт, уточнивши також, що йому доводилося їздити в Росію, але там він зустрічав лише дружелюбне до себе ставлення.

На МКС Мауреру доводиться працювати разом із російськими колегами, з якими в нього склалися добрі стосунки.

"Три космонавти з Росії — мої найкращі друзі, ми навіть помінялися спальними місцями", — пояснив він, додавши, що війну в РФ підтримують лише деякі.

Раніше Фокус повідомляв, що в Україну везуть протикорабельні ракети Harpoon та NSM, які можуть потопити російські кораблі. Експерти прогнозують, що Кремль буде змушений розблокувати українські порти, тому що флот РФ тепер не має виходу з Чорного моря.