Дым и вспышки ракет ночью: астронавты МКС рассказали, как видят войну в Украине из космоса

Немецкий астронавт Маттиас Маурер наблюдал взрывы снарядов над Украиной из иллюминатора. Также он пожелал нашей стране победы и добавил, что "война отбрасывает на десятилетия назад".

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52-летний немецкий астронавт Маттиас Маурер провел полгода на Международной космической станции и сейчас в Кельнском космическом центре проходит восстановление после своей миссии. По возвращении на Землю он дал интервью немецкой прессе и, в частности, рассказал, что боестолкновения в Украине видны даже с МКС. Об этом сообщает сообщает Bild.

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Журналисты, среди прочего спросили, видна ли из космоса война в Украине. Он отметил, что в окно иллюминатора мог рассмотреть облака дыма и ночные взрывы ракет над тем местом на земном шаре, где находится Украина. По словам Маурера, его очень расстраивают происходящее.

"Надеюсь, что народ Украины скоро сможет жить в свободной стране. Война отбрасывает нас на десятилетия назад. После войны нам приходится вновь выстраивать мосты", — отметил астронавт, уточнив также, что ему приходилось ездить в Россию, но там он встречал только дружелюбное к себе отношение.

На МКС Мауреру приходится работать вместе с российскими коллегами, с которыми у него сложились хорошие отношения.

"Три космонавтов из России — мои лучшие друзья, мы даже поменялись спальными местами", — объяснил он, добавив, что войну в РФ поддерживают лишь некоторые.

Ранее Фокус сообщал, что в Украину везут противокорабельные ракеты Harpoon и NSM, которые могут потопить российские корабли. Эксперты прогнозируют, что Кремль будет вынужден разблокировать украинские порты, потому что у флота РФ теперь нет выхода из Черного моря.