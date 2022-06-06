Порожні погрози. Росія відправила перший корабель на МКС із початку війни в Україні

Попри погрози РФ залишити МКС, туди прибув вантажний корабель із 3 тоннами запасів.

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Попри те, що глава Роскосмосу Дмитро Рогозін заявив, що Росія залишає МКС, космічний вантажний корабель "Прогрес-81" пристикувався до орбітальної станції. Це був перший такий запуск РФ із космодрому Байконур із початку вторгнення Росії в Україну, повідомляє Forbes.

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За даними NASA, російський космічний вантажний корабель запущений на ракеті "Союз". Він доставив на орбіту три тонни продовольства, спорядження, палива та інших запасів, необхідних для екіпажу на МКС. "Прогрес-81" двічі облетів Землю на шляху до МКС та пристикувався до російського модуля "Зірка".

[ + – ] За даними NASA, російський космічний вантажний корабель запущений на ракеті "Союз". Він доставив на орбіту три тонни продовольства, спорядження, палива та інших запасів, необхідних для екіпажу на МКС Фото: space.com

Росія в особі Рогозіна вже погрожувала вийти із програми співпраці на МКС протягом цього року. Видання пише, що з огляду на частоту таких заяв глави Роскосмосу це може бути просто порожньою погрозою.

[ + – ] Космічний корабель "Прогрес-81" на шляху до МКС Фото: space.com

Росія залишається партнером по МКС, попри те, що війна в Україні триває і на РФ накладено численні санкції, зокрема і на підприємства аерокосмічної галузі. Фокус вже писав про те, що, попри загрози розірвати співпрацю зі США в космосі, російський космічний корабель доставив на Землю американського астронавта Марка Ванде Хая.

МКС — це космічний об'єкт на орбіті, яким займаються 5 світових космічних агенцій та 15 країн світу. Так склалося, що попри супротивність на Землі, співробітництво у космосі ніколи не припинялося.

[ + – ] Вид з космічного корабля "Прогрес-81" на Землю Фото: space.com

Як уже писав Фокус, на обшивці ракети, яка вивела в космос вантажний корабель, нанесено слово "Донбас" та розміщено прапори так званих "ДНР" та "ЛНР".

[ + – ] На обшивці ракети, яка вивела в космос вантажний корабель, нанесено слово "Донбас" та розміщено прапори так званих "ДНР" та "ЛНР" Фото: Twitter

Михайло Федоров, міністр цифрової трансформації України, у своєму твіті написав, що "частина ракети "Прогрес" називається "Донбас" і це символічно, адже ця частина відокремиться від ракети і згорить в атмосфері. Ніякого прогресу не чекає і на окуповані території Донбасу. Прогрес пішов. з Росії".

[ + – ] Частина ракети "Прогрес" називається "Донбас" і це символічно, адже ця частина відокремиться від ракети та згорить в атмосфері. Жодного прогресу не чекає і окуповані території Донбасу, написав у Twitter Михайло Федоров Фото: Twitter

Через вторгнення РФ в Україну багато міжнародних космічних проєктів росіян пішли в історію, пише Space.

Наприклад, ракети "Союз" більше не стартують із космодрому Куру у Французькій Гвіані, який належить Європейському космічному агентству. Також РФ припинила продаж ракетних двигунів свого виробництва американським компаніям. Але, як показує запуск корабля "Прогрес-81", Росія поки не збирається йти з МКС.

[ + – ] МКС – це космічний об'єкт на орбіті, яким займаються 5 світових космічних агенцій та 15 країн світу. Так уже склалося, що незважаючи на протиріччя на Землі, співробітництво в космосі ніколи не припинялося Фото: wikipedia

Але американці вже намагаються знайти заміну російським вантажним кораблям, які практично всю історію орбітальної станції були основними постачальниками запасів у космос. Кораблі компанії SpаceX активно включаються до роботи у цій сфері. Наприклад, на 10 червня заплановано запуск вантажної місії на МКС SpaceX CRS-25. Нещодавно на МКС побував у межах випробувального польоту безпілотний космічний корабель Boeing Starliner. У NASA вважають, що до кінця року кораблі компанії Boeing так само, як це роблять кораблі SpaceX, зможуть почати доставляти на МКС астронавтів.