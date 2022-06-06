Пустые угрозы. Россия отправила первый корабль на МКС с начала войны в Украине

Несмотря на угрозы РФ покинуть МКС, туда прибыл грузовой корабль с 3 тоннами припасов.

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Несмотря на то, что глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что Россия покидает МКС, космический грузовой корабль "Прогресс-81" пристыковался к орбитальной станции. Это был первый подобный запуск РФ с космодрома Байконур с начала вторжения России в Украину, сообщает Forbes.

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По данным NASA, российский космический грузовой корабль был запущен на ракете "Союз". Он доставил на орбиту три тонны продовольствия, снаряжения, топлива и других припасов, необходимых для экипажа на МКС. "Прогресс-81" дважды облетел Землю на пути к МКС и пристыковался к российскому модулю "Звезда".

[ + – ] По данным NASA, российский космический грузовой корабль был запущен на ракете "Союз". Он доставил на орбиту три тонны продовольствия, снаряжения, топлива и других припасов, необходимых для экипажа на МКС Фото: space.com

Россия в лице Рогозина уже угрожала выйти из программы сотрудничества на МКС в течение этого года. Издание пишет, что, учитывая частоту подобных заявлений главы Роскосмоса, это может быть просто пустой угрозой.

[ + – ] Космический корабль "Прогресс-81" на пути к МКС Фото: space.com

Россия остается партнером по МКС, несмотря на то, что война в Украине продолжается и на РФ были наложены множественные санкции, в том числе и на предприятия аэрокосмической отрасли. Фокус уже писал о том, что несмотря на угрозы разорвать сотрудничество с США в космосе, российский космический корабль доставил на Землю американского астронавта Марка Ванде Хая.

МКС – это космический объект на орбите, которым занимаются 5 мировых космических агентств и 15 стран мира. Так уже сложилось, что несмотря на противоречия на Земле, сотрудничество в космосе никогда не прекращалось.

[ + – ] Вид с космическог окорабля "Прогресс-81" на Землю Фото: space.com

Как уже писал Фокус, на обшивке ракеты, которая вывела в космос грузовой корабль, были нанесено слово "Донбасс" и размещены флаги так называемых "ДНР" и "ЛНР".

[ + – ] На обшивке ракеты, которая вывела в космос грузовой корабль, были нанесено слово "Донбасс" и размещены флаги так называемых "ДНР" и "ЛНР" Фото: Twitter

Михаил Федоров, министр цифровой трансформации Украины, в своем твите написал, что "часть ракеты "Прогресс" называется "Донбасс" и это символично, ведь эта часть отделится от ракеты и сгорит в атмосфере. Никакого прогресса не ждет и оккупированные территории Донбасса. Прогресс ушел из России".

[ + – ] Часть ракеты "Прогресс" называется "Донбасс" и это символично, ведь эта часть отделится от ракеты и сгорит в атмосфере. Никакого прогресса не ждет и оккупированные территории Донбасса, написал в Twitter Михаил Федоров Фото: Twitter

Из-за вторжения РФ в Украину многие международные космические проекты россиян ушли в историю, пишет Space.

Например, ракеты "Союз" больше не стартуют с космодрома Куру во Французской Гвиане, который принадлежит Европейскому космическому агентству. Также РФ прекратила продажу ракетных двигателей своего производства американским компаниям. Но, как показывает запуск корабля "Прогресс-81" Россия пока не собирается уходить с МКС.

[ + – ] МКС – это космический объект на орбите, которым занимаются 5 мировых космических агентств и 15 стран мира. Так уже сложилось, что несмотря на противоречия на Земле, сотрудничество в космосе никогда не прекращалось Фото: wikipedia

Но американцы уже пытаются найти замену российским грузовым кораблям, которые практически всю историю орбитальной станции были основными доставщиками припасов в космос. Корабли компании SpаceX активно включаются в работу в этой сфере. Например на 10 июня запланирован запуск грузовой миссии на МКС SpaceX CRS-25. Также недавно на МКС побывал в рамках испытательного полета беспилотный космический корабль Boeing Starliner. В NASA считают, что до конца года корабли компании Boeing так же, как это уже делают корабли SpaceX, смогут начать доставлять на МКС астронавтов.