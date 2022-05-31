В РФ решили запустить ракету с надписью "Россия своих не бросает" и "Донбасс" (фото)

Журналист Руслан Левиев отмечает, что надпись была нанесена на обтекателе, который при входе в атмосферу сбрасывается и сгорает.

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В России решили запустить космический корабль "Прогресс" с надписью "Россия своих не бросает". Однако слоган был нанесен на обтекателе, который при входе в атмосферу сбрасывается и сгорает. Об этом написал автор проекта Conflict intelligence team Руслан Левиев в Twitter.

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"Россия своих не бросает! — гласит надпись на обтекателе, который сбрасывается и сгорает при входе в атмосферу (обтекатель отделяется после достижения высоты, при которой сопротивление атмосферы уже не играет значительной роли)", — написал он

Кроме того, на "Прогрессе" нанесена надпись "Донбасс", которая также не долетит до космоса.

"А еще, в какой-то момент Россия отделит Донбасс от Прогресса. После чего Донбасс частично сгорит, частично утонет (в Тихом океане)", — иронизирует Левиев.

Напомним, 19 мая Фокус писал, что сверхсекретный российский спутник "Космос-2555" с буквой Z сгорел в атмосфере. Аппарат визуальной разведки, ведущий оптическое наблюдение, пробыл в космосе лишь 20 дней.

Ранее, 29 апреля стало известно, что российские космонавты вывесили "Знамя победы" снаружи Международной космической станции во время выхода в открытый космос. Это произошло преддверие 9 мая, а инициативу поддержали в "Роскосмосе".