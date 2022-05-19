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Сверхсекретный спутник РФ "Космос‑2555" с буквой Z сгорел в атмосфере (фото)

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Фото: ТАСС | На "Космос 2555" нанесли символ полномасштабной войны РФ с Украиной

Российский спутник визуальной разведки, ведущий оптическое наблюдение, пробыл в космосе лишь 20 дней. Минобороны РФ надеется, что его последователь "Космос-2556" окажется надежнее.

Российский военный спутник "Космос-2555", запущенный 29 апреля, ракетой-носителем "Ангара-1.2", сгорел в атмосфере. Об этом пишет "ТАСС" со ссылкой на данные Командования воздушно-космической обороны США (NORAD).

Аппарат запустили поздно вечером из космодрома Плесецк на околополярную орбиту. На спутник нанесли букву Z — символ полномасштабной войны РФ с Украиной. По сведениям NORAD, спутник сошел с орбиты и вошел в атмосферу утром 18 мая. Теперь объект не существует в космосе, говорят специалисты.

Эксперт и популяризатор космонавтики Виталий Егоров рассказал изданию The Insider, что это мог быть спутник визуальной разведки, который вел оптическое наблюдение.

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Спутник визуальной разведки вел оптическое наблюдение

"Космос-2555" сгорел – как спутник терял траекторию

Егоров добавил, что 18 мая спутник не подавал радиосигналы и не держался на орбите. Его траекторию хотели скорректировать включением двигателей, но это не дало результаты. "Космос-2555" в течение 15 дней смог провести лишь одну кратковременную коррекцию орбиты — 6 мая.

После этого его орбита снижалась, но за 10–12 дней он потерял 30 км и опустился до высоты около 260 км. В следующие три дня падение спутника ускорилось, он приблизился к Земле на расстояние 120 км.

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Спутник приблизился к Земле на 120 км и затем исчез

Минобороны России 19 мая отчиталось об успешном запуске на орбиту другого спутника, которому присвоили название "Космос-2556". Со спутником установили и поддерживают устойчивую телеметрическую связь, его бортовые системы функционируют нормально, рассказали военные чиновники.

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США следили за спутником "Космос-2555"

Фокус ранее писал, что Космические силы США отслеживали спутник "Космос-2555" на орбите, данные слежения подтвердили "смерть" запущенного спутника.

Напомним, что 3 мая британский таблоид Daily Mail писал об отправке на орбиту нового сверхсекретного радиолокационного спутника "Космос-2555", журналисты сообщали о его использовании во время вторжения РФ в Украину.

Space Intelligence ранее отмечало, что РФ вывела на орбиту третий спутник оптико-электронной разведки "Барс-М".