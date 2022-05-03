Россия отправила на орбиту Земли секретный военный космический аппарат: что известно

По слухам, это спутниковая радиолокационная система, которая будет использоваться в войне РФ с Украиной.

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Минобороны РФ вывело на орбиту секретный военный космический аппарат, который отправился в космос на борту новой российской ракеты-носителя "Ангара-1.2". Запуск ракеты состоялся с космодрома Плесецк, который находится в Архангельской области на северо-западе России. Издание Daily Mail сообщает, что на орбиту отправился, вероятно, новый сверхсекретный радиолокационный спутник, который будет использоваться во время вторжения РФ в Украину.

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В заявлении Минобороны РФ сказано, что с космодрома Плесецк боевым расчетом космических сил ВКС РФ на орбиту был выведен космический аппарат в интересах Министерства обороны России. Также в сообщении сказано, что запуск ракеты "Ангара-1.2" и вывод на орбиту космического аппарата прошел в штатном режиме. Секретный военный космический аппарат РФ получил название "Космос 2555".

[ + – ] В заявлении Минобороны РФ сказано, что с космодрома Плесецк боевым расчетом космических сил ВКС РФ на орбиту был выведен космический аппарат в интересах Министерства обороны России Фото: Daily Mail

Хотя точно не известно, что из себя представляет отправленный на орбиту российский космический аппарат, издание Daily Mail пишет, что он имеет параметры, которые схожи с военными спутниками-разведчиками ЭМКА-1 и ЭМКА-2, которые были запущены в 2018 и в 2021 годах. Таким образом, издание делает вывод, что новый аппарат также является спутником-разведчиком.

Далее в заявлении Минобороны РФ говорится, что аппарат работает нормально и с ним установлена и поддерживается связь.

Космодром Плесецк, который построили еще в 1957 году является военным космодромом. Изначально он предназначался для запуска межконтинентальной баллистической ракеты Р-7. Также с этого космодрома запускали в космос ракеты-носители "Союз", "Рокот", и "Циклон". Этот космодром был секретным объектом в СССР и его существование советское руководство не признавало до 1983 года.

[ + – ] Ракета "Ангара 1.2" может выводить на орбиту 3,8 тонн полезного груза. Запуск ракеты для Минобороны РФ был первым из трех запланированных запусков в 2022 году Фото: Daily Mail

Россия сейчас активно использует космодромы, которые находятся на ее территории, ведь космодром Байконур в Казахстане обходится РФ в 115 млн долларов ежегодно. Также российское руководство опасается запускать секретные военные аппараты с этого космодрома. Фокус уже писал об еще одном космодроме, которые продолжают строить в РФ – "Восточный".

Возвращаясь к запуску ракеты-носителя "Ангара 1.2", то это был ее первый рабочий полет с полезной нагрузкой, после нескольких испытательных запусков. Эта ракета может выводить на орбиту 3,8 тонн полезного груза. Запуск ракеты для Минобороны РФ был первым из трех запланированных запусков в 2022 году. Еще один полет состоится в рамках космической программы Роскосмоса, а третий предназначен для коммерческой миссии Южной Кореи.

Напоминаем, что Роскосмос объявил о том, что Россия уходит из программы МКС из-за санкций, которые были введены из-за вторжения РФ в Украину. Но пока российские космонавты будут работать на орбитальной станции до 2024 года. Учитывая тот факт, что МКС будет еще работать до 2030 года, выход РФ из космического проекта может доставить серьезные трудности США и другим странам-партнерам по орбитальной станции.

[ + – ] Россия уходит из программы сотрудничества на МКС Фото: NASA

Российские космические корабли занимаются доставкой большинства грузов на МКС, а также поддерживают станцию на стабильной орбите. Как именно устроена работа станции и какую роль в этом играет Россия Фокус уже писал.

Тем не менее в NASA есть возможность уменьшить зависимость от РФ. Американцы заключили контракт с компанией SpaceX, космические корабли которой уже доставляют на МКС астронавтов и грузы.