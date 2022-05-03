Росія відправила на орбіту Землі секретний військовий космічний апарат: що відомо

За чутками, це супутникова система радіолокацій, яка використовуватиметься у війні РФ із Україною.

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Міноборони РФ вивело на орбіту секретний військовий космічний апарат, який вирушив у космос на борту нової російської ракети-носія "Ангара-1.2". Запуск ракети відбувся з космодрому "Плесецьк", який розташований у Архангельській області на північному заході Росії. Видання Daily Mail повідомляє, що на орбіту вирушив, імовірно, новий надсекретний супутник радіолокації, який використовуватимуть під час вторгнення РФ в Україну.

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У заяві Міноборони РФ сказано, що з космодрому "Плесецьк" бойовим розрахунком космічних сил ВКС РФ на орбіту було виведено космічний апарат в інтересах Міністерства оборони Росії. Також у повідомленні сказано, що запуск ракети "Ангара-1.2" та виведення на орбіту космічного апарату відбувся в штатному режимі. Секретний військовий космічний апарат РФ отримав назву "Космос 2555".

[ + – ] У заяві Міноборони РФ сказано, що з космодрому "Плесецьк" бойовим розрахунком космічних сил ВКС РФ на орбіту було виведено космічний апарат в інтересах Міністерства оборони Росії Фото: Daily Mail

Хоча точно не відомо, чим є відправлений на орбіту російський космічний апарат, видання Daily Mail пише, що він має параметри, які схожі з військовими супутниками-розвідниками ЕМКА-1 і ЕМКА-2, які були запущені у 2018 і 2021 роках. Отже, видання робить висновок, що новий апарат також є супутником-розвідником.

Далі в заяві Міноборони РФ ідеться, що апарат працює нормально і з ним встановлено та підтримується зв'язок.

Космодром "Плесецьк", який збудували ще в 1957 році, є військовим космодромом. Спочатку він призначався для запуску міжконтинентальної балістичної ракети Р-7. Також із цього космодрому запускали в космос ракети-носії "Союз", "Рокот" і "Циклон". Цей космодром був секретним об'єктом у СРСР, і його існування радянське керівництво не визнавало до 1983 року.

[ + – ] Ракета "Ангара 1.2" може виводити на орбіту 3,8 тонни корисного вантажу. Запуск ракети для Міноборони РФ був першим із трьох запланованих запусків у 2022 році Фото: Daily Mail

Росія зараз активно використовує космодроми, що розташовані на її території, адже космодром "Байконур" у Казахстані коштує РФ 115 млн доларів щорічно. Також російське керівництво побоюється запускати секретні військові апарати з цього космодрому. Фокус уже писав про ще один космодром, який продовжують будувати в РФ, — "Східний".

Повертаючись до запуску ракети-носія "Ангара 1.2", це був її перший робочий політ із корисним навантаженням після кількох випробувальних запусків. Ця ракета може виводити на орбіту 3,8 тонни корисного вантажу. Запуск ракети для Міноборони РФ був першим із трьох запланованих запусків у 2022 році. Ще один політ відбудеться в межах космічної програми Роскосмосу, а третій призначений для комерційної місії Південної Кореї.

Нагадуємо, що Роскосмос оголосив про те, що Росія йде з програми МКС через санкції, введені через вторгнення РФ в Україну. Але поки що російські космонавти працюватимуть на орбітальній станції до 2024 року. Враховуючи той факт, що МКС ще працюватиме до 2030 року, вихід РФ із космічного проєкту може завдати серйозних труднощів США й іншим країнам-партнерам із орбітальної станції.

[ + – ] Росія йде з програми співробітництва на МКС Фото: ISS

Російські космічні кораблі займаються доставкою більшості вантажів на МКС, а також підтримують станцію на стабільній орбіті. Як саме влаштована робота станції та яку роль у цьому відіграє Росія, Фокус уже писав.

Тим не менш, у NASA є можливість зменшити залежність від РФ. Американці уклали контракт із компанією SpaceX, космічні кораблі якої вже доставляють на МКС астронавтів і вантажі.