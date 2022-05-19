Россия вывела на орбиту новый военный спутник "Барс-М"

Разведывательные спутники этой серии применяют для системы наблюдения и подробной фотосъемки земной поверхности. Полученные снимки используют в военной картографии.

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19 мая в 11:03 с космодрома Плесецк в Архангельской области запустили ракету-носитель среднего класса "Союз-2.1а" с космическим аппаратом "в интересах Минобороны России", сообщили в ведомстве журналистам. Спустя час в Минобороны заявили, что аппарат успешно выведен на орбиту.

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"После выведения на целевую орбиту космическому аппарату присвоен порядковый номер "Космос-2556", — отметили в министерстве, не став раскрывать его назначение.

По данным Space Intelligence, на орбиту вывели третий спутник оптико-электронной разведки "Барс-М".

Как пишет издание russianspaceweb, спутники серии "Барс-М" представляют собой первые в России цифровые картографы. Они предназначенных для передачи стереоизображений земной поверхности высокого разрешения, в первую очередь, для военной картографии. Предыдущие два запуска спутников этой серии произошли в начале 2015 года.

Напомним, еще один военный спутник запустили с космодрома Плесецк 29 апреля. Однако вскоре стало известно, что спутник не смог удержаться на орбите и поэтому ему суждено сгореть в атмосфере. Примечательно, что на ракете-носителе было изображение буквы Z — главного символа войны РФ против Украины.

3 мая журналисты Daily Mail писали, что новый сверхсекретный радиолокационный спутник под номером "Космос-2555" отправлен на орбиту, чтобы использоваться во время вторжения РФ в Украину. В издании предполагали, что аппарат является спутником-разведчиком.