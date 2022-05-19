Росія вивела на орбіту новий військовий супутник "Барс-М"

Розвідувальні супутники цієї серії застосовують для системи спостереження та детальної фотозйомки земної поверхні. Отримані знімки використовують у військовій картографії.

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19 травня об 11:03 із космодрому Плесецьк в Архангельській області запустили ракету-носій середнього класу "Союз-2.1а" з космічним апаратом "в інтересах Міноборони Росії", повідомили у відомстві журналістам. За годину в Міноборони заявили, що апарат успішно виведено на орбіту.

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"Після виведення на цільову орбіту космічному апарату присвоєно порядковий номер "Космос-2556", — зазначили в міністерстві, не розкриваючи його призначення.

За даними Space Intelligence, на орбіту вивели третій супутник оптико-електронної розвідки "Барс-М".

Як пише видання russianspaceweb, супутники серії "Барс-М" є першими цифровими картографами в Росії. Вони призначені для передачі стереозображень земної поверхні високої роздільної здатності насамперед для військової картографії. Попередні два запуски супутників цієї серії відбулися на початку 2015 року.

Нагадаємо, ще один військовий супутник запустили з космодрому Плесецьк 29 квітня. Однак незабаром стало відомо, що супутник не зміг утриматися на орбіті й тому йому судилося згоріти в атмосфері. Примітно, що на ракеті-носії було зображення літери Z — головного символу війни РФ проти України.

3 травня журналісти Daily Mail писали, що нового надсекретного супутника радіолокації під номером "Космос-2555" відправлено на орбіту, щоб використовуватися під час вторгнення РФ в Україну. У виданні припускали, що апарат є супутником-розвідником.