Епічний провал. Надсекретний супутник Росії із символом Z може згоріти в атмосфері

За даними космоблогера, запущений супутник-розвідник для війни в Україні не втримався на орбіті.

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Російський військовий супутник не зміг утриматися на орбіті та згорить там. На ньому було зображення літери Z — головного символу війни РФ проти України. Апарат запущений пізно ввечері, 29 квітня, з космодрому Плесецьк на навколополярну орбіту на ракеті "Ангара-1.2". Про це повідомляє російський космоблогер Анатолій Зак.

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"Приблизно за пів години після запуску Міноборони Росії підтвердило, що пуск ракети пройшов за планом... Корабель отримав офіційне позначення Космос-2555", — пише він.

Зак розповів, що радар Космічних сил США відстежував "Космос-2555" на орбіті розміром 279х294 км із нахилом 96,5°. Ці параметри аналогічні військовим супутникам дистанційного зондування Землі Емка-1 та Емка-2. Проте дані стеження зафіксували "смерть" запущеного супутника.

"До 14 травня 2022 року орбіта "Космос-2555" загасла до 227,7-кілометрового перигею та 247,9-кілометрового апогею без будь-яких явних спроб його підняти, що свідчило про те, що супутник жодного разу не активовували", — Написав Анатолій Зак.

Після новини про невдалий запуск російської ракети американський астронавт Скотт Келлі назвав символіку Z "синонімом епічного провалу".

"Російська ракета з літерою Z на боці запустила військовий супутник, який відмовив. Здається, що символ Z, який представляє воєнні злочини й злодіяння, тепер також є синонімом епічного провалу", — написав він у Twitter.

Зазначимо, що раніше глава "Роскомосу" Дмитро Рогозін показав на своїй сторінці у Twitter ракету-носій "Ангара-1.2" із зображенням літери Z.

"Так виглядає "Ангара А1.2" легкого класу перед вирушенням на льотно-конструкторські випробування", — написав він, проте потім публікацію видалили за порушення правил соціальної мережі.

Нагадаємо, 3 травня журналісти Daily Mail писали, що нового надсекретного супутника радіолокації "Космос-2555" відправлено на орбіту, щоб використовувати під час вторгнення РФ в Україну. У виданні припускали, що апарат є супутником-розвідником.

Раніше, 29 квітня Фокус писав, що російські космонавти вивісили "Прапор Перемоги" зовні Міжнародної космічної станції напередодні 9 травня.