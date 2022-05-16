Эпический провал. Сверхсекретный спутник России с символом Z может сгореть в атмосфере

По данным космоблогера, запущенный спутник-разведчик для войны в Украине не удержался на орбите.

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Российский военный спутник не смог удержаться на орбите и сгорит там. На нем было изображение буквы Z — главного символа войны РФ против Украины. Аппарат был запущен поздним вечером 29 апреля из космодрома Плесецк на околополярную орбиту на ракете "Ангара-1.2". Об этом сообщает российский космоблогер Анатолий Зак.

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"Примерно через полчаса после пуска Минобороны России подтвердило, что пуск ракеты прошел по плану… Корабль получил официальное обозначение Космос-2555", — пишет он.

Зак рассказал, что радар Космических сил США отслеживал "Космос-2555" на орбите размером 279х294 км с наклоном 96,5°. Эти параметры аналогичные военным спутникам дистанционного зондирования Земли Эмка-1 и Эмка-2. Однако данные слежения зафиксировали "смерть" запущенного спутника.

"К 14 мая 2022 года орбита "Космос-2555" затухла до 227,7-километрового перигея и 247,9-километрового апогея без каких-либо явных попыток его поднять, что свидетельствовало о том, что спутник ни разу не был активирован", — написал Анатолий Зак.

После новости о неудачном запуске российской ракеты американский астронавт Скотт Келли назвал символику Z "синонимом эпического провала".

"Российская ракета с буквой Z на боку запустила отказавший военный спутник. Кажется, что символ Z, который представляет военные преступления и злодеяния, теперь также является синонимом эпического провала", — написал он в Twitter

Отметим, что ранее глава "Роскомоса" Дмитрий Рогозин показал на своей странице в Twitter ракету-носитель "Ангара-1.2" с изображением буквы Z.

"Так выглядит "Ангара А1.2" легкого класса перед отправкой на летно-конструкторские испытания", — написал он, однако потом публикация была удалена за нарушение правил социальной сети.

Напомним, 3 мая журналисты Daily Mail писали, что новый сверхсекретный радиолокационный спутник "Космос-2555" отправлен на орбиту, чтобы использоваться во время вторжения РФ в Украину. В издании предполагали, что аппарат является спутником-разведчиком.

Ранее, 29 апреля Фокус писал, что российские космонавты вывесили "Знамя Победы" снаружи Международной космической станции в преддверии 9 мая.