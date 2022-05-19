Надсекретний супутник РФ "Космос-2555" із буквою Z згорів в атмосфері (фото)

Російський супутник візуальної розвідки, що веде оптичне спостереження, пробув у космосі лише 20 днів. Міноборони РФ сподівається, що його послідовник "Космос-2556" виявиться надійнішим.

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Російський військовий супутник "Космос-2555", запущений 29 квітня ракетою-носієм "Ангара-1.2", згорів у атмосфері. Про це пише "ТАРС" із посиланням на дані Командування повітряно-космічної оборони США (NORAD).

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Апарат запустили пізно ввечері з космодрому Плесецьк на навколополярну орбіту. На супутник нанесли букву Z — символ повномасштабної війни РФ з Україною. За даними NORAD, супутник зійшов з орбіти та ввійшов в атмосферу вранці, 18 травня. Наразі об'єкт не існує в космосі, кажуть фахівці.

Експерт та популяризатор космонавтики Віталій Єгоров розповів виданню The Insider, що це міг бути супутник візуальної розвідки, який вів оптичне спостереження.

[ + – ] Супутник візуальної розвідки вів оптичне спостереження

"Космос-2555" згорів — як супутник втрачав траєкторію

Єгоров додав, що 18 травня супутник не подавав радіосигнали й не тримався на орбіті. Його траєкторію хотіли скоригувати включенням двигунів, але це не дало результатів. "Космос-2555" протягом 15 днів зміг провести лише одну короткочасну корекцію орбіти — 6 травня.

Після цього його орбіта знижувалась, але за 10-12 днів він втратив 30 км і опустився до висоти близько 260 км. У наступні три дні падіння супутника прискорилося, він наблизився до Землі з відривом 120 км.

[ + – ] Супутник наблизився до Землі на 120 км, а потім зник.

Міноборони Росії 19 травня відзвітували про успішний запуск на орбіту іншого супутника, якому надали назву "Космос-2556". З супутником встановили та підтримують стійкий телеметричний зв'язок, його бортові системи функціонують нормально, розповіли військові чиновники.

[ + – ] США стежили за супутником "Космос-2555"

Фокус раніше писав, що Космічні сили США відстежували супутник "Космос-2555" на орбіті, дані стеження підтвердили "смерть" запущеного супутника.

Нагадаємо, що 3 травня британський таблоїд Daily Mail писав про відправку на орбіту нового надсекретного супутника радіолокації "Космос-2555", журналісти повідомляли про його використання під час вторгнення РФ в Україну.

Space Intelligence раніше зазначало, що РФ вивела на орбіту третій супутник оптико-електронної розвідки "Барс-М".