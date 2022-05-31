У РФ вирішили запустити ракету з написом "Росія своїх не кидає" та "Донбас" (фото)

Журналіст Руслан Левієв зазначає, що напис був нанесений на обтічнику, який при вході в атмосферу скидається та згоряє.

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У Росії вирішили запустити космічний корабель "Прогрес" із написом "Росія своїх не кидає". Однак слоган був нанесений на обтічник, який при вході в атмосферу скидається та згоряє. Про це написав автор проєкту Conflict intelligence team Руслан Левієв у Twitter.

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"Росія своїх не кидає! — говорить напис на обтічнику, який скидається і згоряє при вході в атмосферу (обтічник відокремлюється після досягнення висоти, при якій опір атмосфери вже не відіграє значної ролі)", — написав він

Крім того, на "Прогресі" нанесено напис "Донбас", який також не долетить до космосу.

"А ще, рано чи пізно Росія відокремить Донбас від Прогресу. Після чого Донбас частково згорить, частково потоне (у Тихому океані)", — іронізує Левієв.

Нагадаємо, 19 травня Фокус писав, що надсекретний російський супутник "Космос-2555" із буквою Z згорів в атмосфері. Апарат візуальної розвідки, що веде оптичне спостереження, пробув у космосі лише 20 днів.

Раніше, 29 квітня стало відомо, що російські космонавти вивісили "Прапор перемоги" зовні Міжнародної космічної станції під час виходу у відкритий космос. Це сталося напередодні 9 травня, а ініціативу підтримали у "Роскосмосі".